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АНАЛІТИКА

«Вставай і виходь на вулицю». В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

 Фото: заклик. що з'явився на екранах іранських телевізорів (скрін журналіста Аміхая Штейна)

Під час трансляції іранського державного телебачення в ефір прорвалися кадри з протестів. Влада Ірану визнала технічні перебої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ізраїльського журналіста Аміхая Штейна.

За словами ізраїльського журналіста, супутниковий сигнал іранської телерадіокомпанії був перерваний. Глядачам замість офіційної програми показали відеофрагменти з вуличних акцій.

"Встань! Це твоя мить. Виходь на вулиці. Візьміть під контроль своє майбутнє", - з'явився заклик на екранах ТБ.

Іранська сторона офіційно визнала, що в телевізійному ефірі справді були перешкоди, однак не повідомила, хто стоїть за втручанням.

Примітно, що Ізраїль офіційно не бере на себе відповідальність за цей випадок.

Зазначимо, що раніше сьогодні в Ірані практично повністю зник доступ до інтернету. Як відомо, трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран
 

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