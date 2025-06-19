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«Вставай і виходь на вулицю». В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів
23:19 18.06.2025 |
Під час трансляції іранського державного телебачення в ефір прорвалися кадри з протестів. Влада Ірану визнала технічні перебої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ізраїльського журналіста Аміхая Штейна.
За словами ізраїльського журналіста, супутниковий сигнал іранської телерадіокомпанії був перерваний. Глядачам замість офіційної програми показали відеофрагменти з вуличних акцій.
"Встань! Це твоя мить. Виходь на вулиці. Візьміть під контроль своє майбутнє", - з'явився заклик на екранах ТБ.
Іранська сторона офіційно визнала, що в телевізійному ефірі справді були перешкоди, однак не повідомила, хто стоїть за втручанням.
Примітно, що Ізраїль офіційно не бере на себе відповідальність за цей випадок.
Зазначимо, що раніше сьогодні в Ірані практично повністю зник доступ до інтернету. Як відомо, трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.
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