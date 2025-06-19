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Експосол США в Україні балотується в Конгрес
23:12 18.06.2025 |
Американська карʼєрна дипломатка Бріджит Брінк, яка майже три роки очолювала посольство США в Україні, вирішила балотуватись до Палати представників у рідному штаті Мічиган.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У відеоролику, присвяченому початку передвиборчої кампанії Брінк, підкреслюється її родинне коріння, а також робота на посаді посла США в Україні.
Дипломатка також критикує президента США Дональда Трампа, який "продовжує тиснути на нашого демократичного союзника - Україну, а не на агресора - Росію".
"Умиротворення диктатора ніколи не призводило і не призведе до досягнення сталого миру. І це просто не те, ким ми є. Саме тому після майже 30 років служби я вирішила, що зобовʼязана піти у відставку, аби відкрито висловити свої погляди", - наголошує Брінк.
В інтервʼю порталу The Detroit News Бріджит Брінк розповіла, що після повернення з-за кордону до США мала кілька пропозицій роботи в бізнесі, неурядових організаціях та науці, але зрештою обрала політику.
"Ці вибори, на мою думку, надзвичайно важливі, щоб показати, хто ми є і яка ми країна - яку країну ми хочемо для наших дітей і дітей наших дітей", - заявила вона.
Брінк, яка є членкинею Демократичної партії, балотуватиметься на проміжних виборах до Конгресу у 2026 році у 7-му окрузі Мічигану, де їй протистоятиме чинний член Палати представників від республіканців Том Барретт.
Як зазначає The Detroit News, округ є одним із найбільш конкурентних на всій території США, тож результат виборів передбачити складно.
Нагадаємо, Бріджит Брінк пропрацювала на посаді посла США в Україні з травня 2022 по квітень 2025 року. Уже після звільнення вона визнала, що пішла з посади через незгоду з зовнішньою політикою адміністрації Дональда Трампа.
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