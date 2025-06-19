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АНАЛІТИКА

Американці - проти втручання США в конфлікт Ізраїлю та Ірану

 

Більше половини американців виступає проти можливого втручання військових США у конфлікт Ізраїлю та Ірану. Про це свідчать результати соціології Economist/YouGov, проведеної 13-16 червня.

Опитування показало, що 50 відсотків американців вважають Іран ворогом США. Ще 25 відсотків вважають його недружньою країною, лише п'ять відсотків - союзником або дружньою державою.

Однак лише 16 відсотків респондентів вважають, що американські війська повинні втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном. 60 відсотків виступають проти втручання, 24 відсотки - не впевнені.

Проти військового втручання США в конфлікт з Іраном виступає більшість демократів (65 відсотків), незалежних (61 відсоток) і республіканців (53 відсотки).

Американці вважають ядерну програму Ірану загрозою

Згідно з даними дослідження, 61 відсоток американців вважає ядерну програму Ірану загрозою.

Незважаючи на це, громадяни США також виступають за дипломатію: 56 відсотків кажуть, що їхній країні варто брати участь в переговорах щодо іранської ядерної програми, у 18 відсотків протилежна думка.

Щоб змусити Іран обмежити свою ядерну програму США, на думку американців, повинні погрожувати жорсткішими економічними санкціями (так вважають 28 відсотків), стимулювати відновленням дипломатичних відносин (26 відсотків) чи послабленням санкцій (24 відсотки).

Раніше іранський посол при Організації Об'єднаних Націй заявив, що Іран "рішуче" відповість, якщо США приєднаються до операції Ізраїлю.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп ще не вирішив, чи приєднається до ізраїльських ударів по ядерних та військових об'єктах Ірану.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Іран
 

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