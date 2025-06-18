ЄС розраховує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути затверджений 23 або 26 червня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив один з дипломатів з впливової держави ЄС за результатами засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper ІI).

За словами співрозмовника, є дві дати, коли наступний санкційний пакет може отримати схвалення держав ЄС.

"18-й пакет санкцій проти Росії планують затвердити вже наступного тижня - або на Раді ЄС міністрами закордонних справ (23 червня), або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради (26 червня)", - повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що, попри попередні заяви, до нового пакета санкцій не увійде зниження максимальної ціни на російську нафту, оскільки стосовно цього питання відсутній консенсус держав G7.

Дипломат також повідомив, що в засіданні Ради ЄС у понеділок, 23 червня, візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Раніше стало відомо, що у проєкт 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії Єврокомісія внесла пропозицію зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Вже тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що рішення про зниження цінової стелі мусить прийматися спільно з партнерами з G7.

Згодом стало відомо, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту, оскільки цю ініціативу не підтримає "Група семи".