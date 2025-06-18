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Зростання добробуту у світі прискорилося до 4,6% у 2024 р. - UBS
17:50 18.06.2025 |
Добробут домогосподарств у світі 2024 року зріс на 4,6% у доларовому вираженні, йдеться в щорічній доповіді Global Wealth Report швейцарського банку UBS.
Роком раніше зростання показника становило 4,2%.
Швейцарія залишається країною з найбагатшими жителями ($687,2 тис. у середньому), на друге місце з четвертого піднялися США ($620,7 тис.), третє місце, як і раніше, посідає Гонконг ($601,2 тис.), а на четверту сходинку з другої перемістився Люксембург ($566,7 тис.). П'ятірку завершує Австралія ($516,6 тис.).
Тим часом лідером за медіанним показником добробуту громадян є Люксембург, тоді як Швейцарія за цим показником посідає в рейтингу 7-ме місце, а США - 15-те.
Минулого року добробут у Північній і Південній Америці підскочив на 11,4%, тоді як в Азійсько-Тихоокеанському регіоні показник збільшився на 2,9%, у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід, Африка) - лише на 0,4%.
Найсуттєвіший приріст добробуту на душу дорослого населення 2024 року було відзначено в Данії - на 13% у місцевій валюті. Активне зростання також зафіксовано в Південній Кореї, Швеції, Ірландії, Польщі та Хорватії. Тим часом в Індії, Росії, Мексиці, Франції, Великій Британії, ПАР, ОАЕ і Туреччині динаміка була негативною.
За минулий рік у світі з'явилося понад 680 тис. нових доларових мільйонерів. UBS прогнозує, що до 2029 року їхня кількість зросте на 5,34 млн осіб.
Перше місце за кількістю доларових мільйонерів із величезним відривом посідають США (23,8 млн осіб). У материковому Китаї проживають понад 6,3 млн осіб із активами понад $1 млн, у Франції - майже 2,9 млн, в Японії та Німеччині - 2,7 млн, у Великій Британії - 2,6 млн.
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