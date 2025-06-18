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АНАЛІТИКА

ЄС тимчасово відклав зниження граничної ціни на російську нафту – Bloomberg

 

ЄС тимчасово відклав плани щодо зниження граничної ціни на нафту з Росії на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Про це пише Bloomberg.

"Нещодавній стрибок цін на нафту ускладнив зусилля з досягнення необхідної одностайності серед країн-членів", - говориться у публікації.

Зокрема, збільшення цінового порогу не підтримала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агентство

Зменшення цінового порогу було частиною нового пакету санкцій проти Росії, нагадує Bloomberg.

Раніше в ЄС пропонували опустити ціну до 45 доларів за барель замість чинних 60 доларів. Втім, останні тенденції на нафтовому ринку ускладнили досягнення згоди серед країн-членів ЄС щодо цього питання.

Аргументом стало те, що зростання світових цін на нафту і без нового зниження порогу впливає на російський експорт за вже діючої цінової стелі.

"Останніми днями ми спостерігали зростання цін, тому обмеження цін на нафту справді виконує свою функцію", - зазначила фон дер Ляєн під час саміту G7.

"На цей момент немає великого тиску на зниження верхньої межі ціни на нафту", - прояснила вона.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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