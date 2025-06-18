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Єврокомісія звинуватила AliExpress у поширенні незаконних товарів
17:40 18.06.2025 |
Європейська комісія заявила, що електронна торговельна платформа AliExpress порушила правила щодо поводження з незаконними товарами.
Про це йдеться в попередніх висновках, опублікованих у середу, 18 червня, пише Politico, передає "Європейська правда".
У своєму попередньому висновку Єврокомісія заявила, що AliExpress порушила правила щодо поводження з незаконними товарами. Однак також зауважила, що компанія зробила значний крок у напрямку виконання своїх зобов'язань за іншими частинами Закону про цифрові послуги.
Цей закон вимагає від дуже великих онлайн-платформ, до яких належить AliExpress, оцінювати ризики поширення незаконного контенту або товарів та способи їх мінімізації.
У висновку зазначили, що AliExpress не врахувала ці ризики належним чином, а її системи модерації контенту демонструють системні недоліки.
Єврокомісія також зазначила, що AliExpress не дотримується своєї політики щодо торговців, які продають незаконні товари.
Водночас Єврокомісія також схвалила зміни, внесені AliExpress щодо прозорості своїх рекламних та рекомендаційних систем (які просувають контент для користувачів), з метою поліпшення відстежуваності торговців та доступу до публічних даних для дослідників.
За словами представника Єврокомісії, ці зміни охоплюють "більшість" зауважень, висловлених у ході розслідування, яке було розпочато в березні 2024 року.
Єврокомісія наголосила, що AliExpress запровадить нову систему внутрішнього контролю та подаватиме звіти "незалежному контрольному органу"
Після рішення виконавчий орган ЄС також надає зобов'язанням AliExpress обов'язкового характеру, що означає, що майбутні порушення можуть призвести до накладення штрафів.
Зокрема, AliExpress зобов'язався внести зміни щодо прихованих посилань, де незаконні товари - часто підроблені бренди - приховані між "зображенням повністю легального продукту", щодо перевірки інфлюенсерів, а також щодо перевірки харчових добавок та медичних продуктів.
Нагадаємо, 23 квітня Єврокомісія визнала, що компанії Apple та Meta порушили вимоги DMA, та оштрафувала їх на 700 млн євро: Apple - на 500 млн євро, а Meta - на 200 млн євро.
А на початку травня стало відомо, що Apple готується оскаржити рішення Єврокомісії щодо накладення штрафу, звинувачуючи орган Євросоюзу в ігноруванні зусиль компанії щодо дотримання законодавства та в ухваленні рішення про накладення великого штрафу ще до офіційного висновку.
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