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АНАЛІТИКА

У Росії та Білорусі більше не працює популярний онлайн-перекладач DeepL

 

Популярний онлайн-перекладач зі штучним інтелектом DeepL більше не працює у Росії та Білорусі.

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ.

Замість перекладу користувачі з РФ і Білорусі бачать повідомлення: «Цей сервіс недоступний у вашому регіоні». Додаток сервісу також не працює у вищезазначених країнах.

Сама компанія офіційно не пояснила причин обмеження доступу для користувачів.

Сервіс DeepL належить німецькій компанії зі штаб-квартирою в Кельні і був заснований у 2017 році. Компанію створив польський бізнесмен Ярослав Кутиловські, який водночас є її гендиректором. Вартість DeepL перевищує $1 млрд, також компанія залучила 100 млн євро від європейських інвесторів, включаючи Atomico, Bessemer Venture Partners та IVP.

За оцінками, послугами компанії користувалися понад пів мільярда людей у всьому світі.

У 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну DeepL додав українську мову у свій сервіс перекладу, яка стала тоді 29-ю доступною мовою.

«Українська стала найпопулярнішою мовою серед користувачів, тому команда інженерів та лінгвістів DeepL прискорила розробку та запуск, щоб зробити це якнайшвидше», - йшлося тоді в пресрелізі.

У перекладах DeepL використовується технологія нейронних мереж, яка розпізнає лінгвістичні тонкощі, щоб переклади виглядали природно, йдеться у повідомленні.
 

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