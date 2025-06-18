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АНАЛІТИКА

Найбільший LNG-проєкт Росії остаточно залишився без газовозів Samsung

 

Південнокорейська компанія Samsung Heavy Industries (SHI) офіційно повідомила російську компанію "Звєзда" про скасування двох контрактів на будівництво 17 суден і продовжує судові розгляди щодо отримання компенсації. Про це пише галузеве видання Riviera.

Контракти на загальну суму $3,54 млрд охоплюють постачання корпусних блоків та супутнього обладнання для 10 криголамних газовозів і семи криголамних човникових танкерів.

SHI оголосила про намір утримати раніше отриманий аванс у розмірі $800 млн і домагатися відшкодування збитків від російського клієнта за збитки, що перевищують цю суму.

У 2020-му і 2021 роках Samsung Heavy Industries отримала замовлення на будівництво газовозів, призначених для обслуговування Арктик LNG-2. Проєктні роботи були призупинені через початок російсько-української війни і подальші санкції та заходи експортного контролю, запроваджені урядами США і Росії.

У цей період SHI вела переговори із російською компанією щодо продовження робіт і виконання контрактів.

У червні 2024 року, коли переговори ще тривали, SHI заявила про "незаконне розірвання договору з боку судновласника".

Через місяць Samsung Heavy Industries подала позов до Міжнародного арбітражного центру Сінгапуру, щоб підтвердити незаконність розірвання контракту.

"Однак, оскільки війна між Росією та Україною затягувалася, невизначеність щодо виконання контракту та бізнесу зростала, і Samsung Heavy вирішила розірвати контракт і вимагати відшкодування збитків для захисту своїх прав", - цитує Reuters заяву південно-корейської компанії.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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