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АНАЛІТИКА

Лідер фермерських протестів проти українського зерна Колодзейчак пішов з уряду Туска

 

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який був одним з лідерів протестів фермерів проти українського зерна у 2023 році, йде з посади, пише Polsat News.

"З важким серцем залишаю Міністерство сільського господарства. (...) Це було глибоко обдумане, дуже важке рішення", - сказав Колодзейчак.

Чиновник пояснив своє звільнення тим, що "розраховував на дещо швидші процеси в деяких справах, однак темп роботи був таким, яким був".

Перед цим Колодзейчак опублікував відкритий лист до міністра сільського господарства Чеслава Сєкерського, в якому розкритикував роботу міністерства. "В міністерстві сільського господарства єдиним гегемоном є бюрократія, а брак бачення і плану вже нікого не дивує", - заявив він.

За даними Polsat News, насправді "це не Колодзейчак подав у відставку, а його звільнили".

Рішення було ухвалене раніше в міністерстві за домовленістю з канцелярією прем'єр-міністра, воно пов'язане з напруженими відносинами та публічними нападками Колодзейчака на Сєкерського.

Колодзейчак відомий в Україні через свою різку позицію проти імпорту сільськогосподарської продукції з України.

У 2023 році саме Колодзейчак став одним із тих, хто добився заборони на ввезення в Польщу дешевого українського зерна. Восени 2023 року успішно потрапив у Сейм від опозиції й отримав посаду заступника міністра сільського господарства.

Під час польсько-українських переговорів його жорстка позиція та різкі висловлювання на адресу українських представників викликали невдоволення української сторони, а сам Колодзейчак звинувачував Україну у "нечесній грі".

З іншого боку, Колодзейчак підкреслював, що він "всім серцем за українців" і що його критика має економічний і переговорний характер, а не політичний чи ідеологічний.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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