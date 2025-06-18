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АНАЛІТИКА

Шмигаль очікує, що Україна долучиться до політики ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року

 

Україна має «суттєвий прогрес» у секторальній інтеграції до Європейського Союзу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 18 червня.

Шмигаль, зокрема, вказав на те, що Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця 2025 року:

«Таким чином Угода пролонгована вже вчетверте. Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів».

Крім того, зазначив голова уряду, напередодні Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Це дозволило б українцям не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27 країн Євросоюзу.

«Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору. Цим створюємо важливий прецедент - досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home», - заявив Шмигаль.

Він додав, що уряд розглядає це як «високу оцінку» своїх євроінтеграційних зусиль.

Політика «роумінг як вдома», запроваджена 2017 року, дозволяє людям, які мають мобільний контракт в одній з країн-членів ЄС, платити за дзвінки, текстові повідомлення та передачу даних за внутрішніми тарифами, коли вони відвідують іншу країну в ЄС.

«Роумінг як вдома» також застосовується в інших країнах Європейської економічної зони, які не є членами ЄС - Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, а також в інших державах, де деякі телекомунікаційні оператори вирішили привести свою діяльність у відповідність до законодавства ЄС, як, наприклад, у Великій Британії.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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