Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Угорщині опозиція нарощує відрив від партії Орбана в опитуванні

В Угорщині опозиція нарощує відрив від партії Орбана в опитуванні

 

Найбільша опозиційна партія Угорщини "Тиса" вирвалася вперед на 15 процентних пунктів, випередивши керівну партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" в опитуванні.

Як повідомляє "Європейська правда", опитування, проведене компанією Median, наводить HVG.

За даними опитування, серед виборців, які визначилися з вибором, "Тиса" набирає 51%, тоді як за "Фідес" готові проголосувати 36%.

У березневому опитуванні від тієї ж компанії "Фідес" випереджала "Тису" на дев'ять процентних пунктів.

Інше опитування показало, що угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем'єр-міністра Віктора Орбана при владі.

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6293
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 47,9028
  0,1131
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1431  0,07 0,17 41,7308  0,02 0,05
EUR 47,5665  0,12 0,25 48,3146  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,15 0,35 41,6450  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес