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В Угорщині опозиція нарощує відрив від партії Орбана в опитуванні
16:23 18.06.2025 |
Найбільша опозиційна партія Угорщини "Тиса" вирвалася вперед на 15 процентних пунктів, випередивши керівну партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" в опитуванні.
Як повідомляє "Європейська правда", опитування, проведене компанією Median, наводить HVG.
За даними опитування, серед виборців, які визначилися з вибором, "Тиса" набирає 51%, тоді як за "Фідес" готові проголосувати 36%.
У березневому опитуванні від тієї ж компанії "Фідес" випереджала "Тису" на дев'ять процентних пунктів.
Інше опитування показало, що угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем'єр-міністра Віктора Орбана при владі.
Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.
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