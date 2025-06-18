Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховний лідер Ірану пригрозив США «непоправною шкодою» у разі втручання

 

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AP.

Заяву 86-річного Хаменеї зачитав ведучий державного телебачення на фоні статичного зображення духовного лідера. Причини, з яких аятола не виступив особисто, залишаються невідомими. Можливо, це захід безпеки для захисту Хаменеї, точне місцеперебування якого не є загальновідомим.

Раніше він уже з'являвся в ефірі після початку ізраїльських атак, що тривають з п'ятниці.

"Будь-яка військова участь США у цій сфері безсумнівно спричинить для них непоправну шкоду", - йдеться у заяві Хаменеї.

У своєму посланні Хаменеї також закликав посадовців "продовжувати свою роботу з силою і вірою в Бога".

"Бог неодмінно і безсумнівно приведе іранський народ до перемоги", - сказав він.

Державне телебачення повідомило, що відеозапис виступу Хаменеї буде показано пізніше.
Ключові теги: Іран, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6293
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 47,9028
  0,1131
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1431  0,07 0,17 41,7308  0,02 0,05
EUR 47,5665  0,12 0,25 48,3146  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,15 0,35 41,6450  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес