Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 16:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верховний лідер Ірану пригрозив США «непоправною шкодою» у разі втручання
16:14 18.06.2025 |
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".
Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AP.
Заяву 86-річного Хаменеї зачитав ведучий державного телебачення на фоні статичного зображення духовного лідера. Причини, з яких аятола не виступив особисто, залишаються невідомими. Можливо, це захід безпеки для захисту Хаменеї, точне місцеперебування якого не є загальновідомим.
Раніше він уже з'являвся в ефірі після початку ізраїльських атак, що тривають з п'ятниці.
"Будь-яка військова участь США у цій сфері безсумнівно спричинить для них непоправну шкоду", - йдеться у заяві Хаменеї.
У своєму посланні Хаменеї також закликав посадовців "продовжувати свою роботу з силою і вірою в Бога".
"Бог неодмінно і безсумнівно приведе іранський народ до перемоги", - сказав він.
Державне телебачення повідомило, що відеозапис виступу Хаменеї буде показано пізніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шмигаль очікує, що Україна долучиться до політики ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року
|В Угорщині опозиція нарощує відрив від партії Орбана в опитуванні
|Верховний лідер Ірану пригрозив США «непоправною шкодою» у разі втручання
|США відклали «пекельні санкції» проти РФ через конфлікт між Ізраїлем та Іраном
|В Австрії представили заходи посилення контролю за зброєю після стрілянини у школі
|Мінфін РФ фіксує десятки заяв на продаж активів від іноземного бізнесу
Бізнес
|WSJ: OpenAI свариться з Microsoft та готова на «ядерний варіант» розриву партнерства
|Смартфон Трампа, ймовірно, виготовлятимуть не в США, а в Китаї — аналітик
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин
|Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі
|Компанія OpenAI уклала контракт з Міністерством оборони США на суму $200 мільйонів
|MAN запустила серійне виробництво електричних вантажівок