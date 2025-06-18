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Мінфін РФ фіксує десятки заяв на продаж активів від іноземного бізнесу
14:38 18.06.2025 |
Уряд Росії щомісяця отримує десятки заявок від іноземних компаній, які хочуть залишити країну. При цьому жодна з них не подала запит на повернення.
Про це пише РБК з посиланням на інтерв'ю заступника міністра фінансів Івана Чебескова.
За словами Івана Чебескова, щомісяця уряд РФ розглядає не менш як сто заявок, з яких десятки - це прохання про вихід з ринку. Також розглядаються угоди з купівлі-продажу нерухомості та виплати дивідендів. Він зазначив, що попри жорсткіші вимоги, кількість заявок на вихід майже не зменшилася.
Уряд зобов'язує іноземні компанії продавати активи не дорожче 40% від ринкової вартості, а також сплачувати до бюджету "добровільний" внесок - 35% від суми угоди. За словами Чебескова, на темпи виходу впливають геополітичні чинники, зокрема початок мирних переговорів щодо України.
Чебесков підтвердив, що поки жодна компанія, яка залишила РФ, не подала заявку на повернення. Натомість були поодинокі запити від іноземних компаній, які вже працюють у Росії, на купівлю нових активів.
Чиновник пояснив, що для повернення на ринок іноземці повинні відповідати жорстким вимогам, зокрема мати російського партнера або використовувати локальні технології. Повернення за неринковими опціонами зворотного викупу не дозволятиметься. Нові умови для кожної галузі розробляють профільні міністерства.
Згідно з даними агентства AK&M, у 2022 році уклали 109 угод на суму 16,31 млрд дол, у 2023 році - 97 угод на 11,14 млрд дол, у 2024 році - 58 угод на 3,38 млрд дол. У першому кварталі 2025 року було дев'ять публічних угод на суму 420 млн дол.
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