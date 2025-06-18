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АНАЛІТИКА

ЄС має намір витратити кошти ковідного фонду на оборону, - Bloomberg

 

ЄС має намір ухвалити Європейську програму оборонної промисловості (EDIP) до зустрічі лідерів країн у Брюсселі наприкінці червня. Інструмент послужить засобом для майбутнього фінансування оборони блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Попри те, що він здається невеликим - лише 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки, - він може швидко зрости. За інформацією Bloomberg, Єврокомісія пропонує державам-членам можливість спрямувати до фонду невитрачені гроші на відновлення після пандемії.

Що ще належить вирішити, то це рівень відкритості для використання цих ресурсів для купівлі американської зброї, що є делікатним питанням з огляду на делікатні торговельні переговори з Вашингтоном, пише агентство.

Російська загроза

ЄС стикається з військовою загрозою з боку Росії через три роки після того, як війська Москви вторглися в Україну. Це відбувається в той час, коли США - його традиційний гарант безпеки - переглядають післявоєнний порядок за президента Дональда Трампа.

Оскільки члени НАТО зобов'язуються збільшити оборонні бюджети, 27 членів ЄС шукають міцнішу основу безпеки в мінливій геополітичній ситуації.

Єврокомісія отримує заявки на кредитний фонд у розмірі 150 млрд євро для збільшення витрат на оборону. Ще 650 млрд євро потенційно будуть доступні державам-членам у рамках нового механізму, що дає змогу країнам задіяти більше коштів із національних бюджетів протягом чотирьох років без штрафних санкцій.

Чиновники також хочуть спростити процес розподілу фінансування, виділеного Європейським оборонним фондом, інструментом комісії для підтримки досліджень і розробок. Фонд розпочав роботу 2021 року з бюджетом близько 7,3 млрд євро до 2027 року.

Ковідний фонд ЄС

Ковідний фонд ЄС (офіційно: NextGenerationEU) - тимчасовий фонд відновлення, створений Європейським Союзом 2020 року для подолання економічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19.

Обсяг коштів: близько 807 млрд євро (у цінах 2018 року), з яких більша частина - це гранти та кредити країнам-членам ЄС. Головний інструмент: Фонд відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility, RRF), який становить понад 720 млрд євро і фінансує реформи, цифровізацію, "зелену" економіку, охорону здоров'я та освіту.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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