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АНАЛІТИКА

Техногіганти хочуть 10 років без правил для ШІ в США

 

Amazon, Google, Microsoft і Meta підтримали ініціативу щодо 10-річного мораторію на регулювання штучного інтелекту у США.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, лобісти, які представляють техногігантів, наполягають на ухваленні Сенатом США мораторію, який заборонить штатам впроваджувати будь-яке регулювання у сфері штучного інтелекту протягом 10 років. Відповідна норма включена до версії бюджетного законопроєкту, яку підтримує Дональд Трамп.

Очікується, що Сенат представить власний варіант законопроєкту до 4 липня. Серед основних лобістів ініціативи - ексконгресмен Чіп Пікерінг, голова асоціації INCOMPAS, до якої входять Microsoft, Amazon, Google, Meta та інші. За його словами, ініціатива необхідна для збереження лідерства США у змаганні з Китаєм.

Водночас опоненти вважають мораторій загрозою. Аналітик з Університету Вандербільта Асад Рамзаналі зазначив, що техгіганти прагнуть закріпити свою монополію в сфері загального ШІ. Його підтримав президент Future of Life Institute Макс Тегмарк, який назвав це "спробою сконцентрувати владу та багатство".

Ініціатива розколола Республіканську партію. Прихильники, як-от сенатор Том Тілліс, вважають регіональні правила загрозою для національної інноваційності. Але критики, зокрема сенатори Джош Гоулі та Марша Блекберн, виступають за право штатів самостійно обмежувати використання ШІ.

Сем Альтман, гендиректор OpenAI, у виступі в Сенаті заявив, що обов'язкові вимоги до прозорості та безпеки перед запуском моделей ШІ можуть бути "катастрофічними". Водночас Даріо Амодеї, керівник Anthropic, попередив про суспільні ризики саморегуляції в цій сфері.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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