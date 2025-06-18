Соцмережі стають основним джерелом новин для людей по всьому світу — дослідження

Соціальні мережі та відеоплатформи стають головним джерелом новин у всьому світі. Згідно з дослідженням Reuters Institute, проведеним серед понад 100 000 людей у 48 країнах, дедалі більше користувачів дізнаються новини саме з Facebook, X (колишній Twitter) та YouTube. У США цей показник особливо високий - 54% опитаних отримують новини саме з таких платформ. Про це повідомляє BBC.

Телебачення та новинні сайти й додатки відстають від сучасних платформ, але поки що не надто сильно, їх для новин використовує 50% та 48% опитуваних. Водночас якщо брати окремих осіб, то новини від подкастера Джо Роґана за останній тиждень-два бачило 22% населення США.

"Зростання популярності соціальних мереж та новин від окремих особистостей не є унікальним явищем для Сполучених Штатів, але зміни, видається, відбуваються швидше - і з більшим впливом - ніж в інших країнах", - йдеться у дослідженні.



Автор дослідження Нік Ньюман відзначає, що зростання популярності соціальних відео та новин від окремих осіб є значним викликом для традиційних ЗМІ. У дослідженні він також звертає увагу на тенденцію політиків приділяти свій час подібним Роґану онлайн-ведучим, а не звичним інтерв'юерам.

Далі у дослідженні відмічають, що політики по всьому світу надають перевагу онлайн-ведучим, оскільки це дозволяє обійти традиційну журналістику на користь дружніх інфлюенсерів. Попри це, 47% людей по всьому світу вважають таких онлайн-осіб головним джерелом дезінформації.

Окремо відзначають X (раніше Twitter), яка після придбання Ілоном Маском у 2022 році стала набагато популярнішою серед молоді з правими поглядами, напротивагу людям з лівими поглядами, що стали менше використовувати цю платформу. Кількість "правих" американців у X після придбання Маском потроїлася, британців - подвоїлася.

Водночас загальний попит на новини у X зріс за останні роки, допоки конкуренти на кшталт Threads, Bluesky чи Mastodon значно відстають. Як йдеться у дослідженні, конкуренти платформи Маска "мають незначний вплив на світовий ринок, маючи охоплення у 2% або менше для новин".

Серед іншого у дослідженні відзначають, що TikTok серед соціальних мереж росте найшвидше і цю платформу для новин використовує 17% людей по всьому світу. Чат-боти на базі штучного інтелекту також зростають у популярності, але здебільшого серед людей віком до 25 років, хоча більшість й вважають, що ШІ робить новини менш прозорими, точними та надійними.

Що ж до традиційних медіа, то усі покоління досі цінують перевірені бренди з послужним списком, навіть якщо і використовують їх рідше, аніж раніше.