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У Фінляндії набули чинності посилені вимоги до електросамокатів
12:09 18.06.2025 |
Фінляндія з вівторка запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Законодавство про мікромобільність, схвалене парламентом Фінляндії у травні, є частиною ширшого посилення регулювання електросамокатів у Європі, де їхнє використання в останні роки суттєво зросло.
"Ситуація повністю вийшла з-під контролю, і тепер її потрібно просто взяти під контроль", - заявила Reuters міністерка транспорту та звʼязку Фінляндії Лулу Ранне.
Вона висловила сподівання, що законодавчі зміни дозволять "безпечно користуватися електросамокатами відповідно до правил і водночас рятувати життя".
Ухвалені зміни передбачають, що для всіх легких електротранспортних засобів, максимальна швидкість яких перевищує 15 км/год, встановлюється віковий поріг - 15 років. Це стосується і орендованих електросамокатів.
Якщо поліція зупинить неповнолітнього водія, його батькам може бути призначено штраф у 60 євро за порушення правил дорожнього руху.
Якщо в крові водія електросамоката виявлено 0,5 проміле алкоголю або інші наркотичні речовини, йому може бути призначено штраф у розмірі 200 євро за керування в стані сп'яніння.
За оцінками влади Фінляндії, щороку в ДТП за участю електросамокатів травмуються близько 1600 людей, а за останні п'ять років у таких аваріях загинули не менш як шість людей.
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