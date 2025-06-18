У Фінляндії набули чинності посилені вимоги до електросамокатів

Фінляндія з вівторка запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законодавство про мікромобільність, схвалене парламентом Фінляндії у травні, є частиною ширшого посилення регулювання електросамокатів у Європі, де їхнє використання в останні роки суттєво зросло.

"Ситуація повністю вийшла з-під контролю, і тепер її потрібно просто взяти під контроль", - заявила Reuters міністерка транспорту та звʼязку Фінляндії Лулу Ранне.

Вона висловила сподівання, що законодавчі зміни дозволять "безпечно користуватися електросамокатами відповідно до правил і водночас рятувати життя".

Ухвалені зміни передбачають, що для всіх легких електротранспортних засобів, максимальна швидкість яких перевищує 15 км/год, встановлюється віковий поріг - 15 років. Це стосується і орендованих електросамокатів.

Якщо поліція зупинить неповнолітнього водія, його батькам може бути призначено штраф у 60 євро за порушення правил дорожнього руху.

Якщо в крові водія електросамоката виявлено 0,5 проміле алкоголю або інші наркотичні речовини, йому може бути призначено штраф у розмірі 200 євро за керування в стані сп'яніння.

За оцінками влади Фінляндії, щороку в ДТП за участю електросамокатів травмуються близько 1600 людей, а за останні п'ять років у таких аваріях загинули не менш як шість людей.