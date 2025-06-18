У маленькому містечку Порнайнен у Фінляндії запустили найбільшу у світі піщану батарею - систему накопичення теплової енергії, що використовує пісок або щебінь для зберігання тепла. Про це повідомляє TechCrunch.

Піщана батарея використовує електроенергію, зазвичай з відновлювальних джерел, для нагрівання піску. Після цього накопичене тепло можуть використовувати для різноманітних цілей, включно з обігрівом будівель.

У піщаній батареї, розміщеній у Порнайнені, використовують подрібнений мильний камінь - відходи фінського камінного виробництва. 2000 метричних тонн подрібненого каменю зберігають у бункері шириною 15 метрів. Однією з неочевидних переваг такого рішення також є зменшення викиду вуглецю та залежності міста від дорогої нафти.

Піщана батарея, яку розробила фінська компанія Polar Night Energy, може зберігати 1000 мегават-годин тепла протягом кількох тижнів, чого буде достатньо для тижневого опалення навіть у холодну фінську зиму. Відзначається, що від зберігання до рекуперації втрачається лише від 10% до 15% тепла, а температура на виході може досягати 400°C.

На додачу до цього, піщана батарея Polar Night Energy допоможе на 60% зменшити кількість спалювання деревної тріски, яку також використовують для централізованого теплопостачання у Порнайнені. Ще одним застосування піщаної батареї є виробництво електроенергії, проте подібний підхід принесе в жертву певну ефективність.

Крім Polar Night Energy, подібні проєкти розробляє й чимало інших стартапів. Зокрема шотландська компанія Sunamp створює батарею, що використовуватиме хімічну речовину, що міститься в картопляних чипсах із солі та оцту. В іншому кутку світу американська компанія Electrified Thermal Solutions створила різновид цегли, що може виробляти тепло з температурою до 2000°C, а Fourth Power виготовляє графітові блоки, що зберігають електроенергію у вигляді тепла з температурою 2400°C.