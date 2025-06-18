Іран обмежує доступ до інтернету, щоб захиститися від можливих ізраїльських кібератак

Іран розпочав масштабне обмеження доступу своїх громадян до інтернету, пояснюючи це необхідністю протидії ймовірним ізраїльським кібератакам. Влада заявила, що обмеження мають "тимчасовий, цільовий і контрольований" характер. Про це пише The Verge.

Ці заходи запроваджено на тлі ескалації конфлікту з Ізраїлем, який загострився після удару Ізраїлю по Ірану 12 червня 2025 року. Водночас зростає кількість скарг від цивільного населення на повну або часткову відсутність доступу до базових цифрових сервісів: месенджерів, карт і навіть звичайного інтернету. За даними Cloudflare, два великі мобільні оператори країни практично перестали працювати. VPN-сервіси, за допомогою яких іранці зазвичай обходять державні блокування, також стали майже недоступними.

Іранський уряд водночас активно поширює заклики до громадян видалити WhatsApp, звинувачуючи сервіс у співпраці з Ізраїлем та шпигунстві. Хоча жодних доказів цього не надано, а компанія Meta, якій належить WhatsApp, рішуче спростувала ці обвинувачення. Також є повідомлення про блокування Telegram - ще одного ключового месенджера в Ірані.

Офіційно звинувачення на адресу Ізраїлю у виведенні з ладу інфраструктури не підтверджені, але аналітики з NetBlocks помітили суттєве падіння обсягу інтернет-трафіку з Ірану 17 червня. Іранці, як очікується, зможуть користуватися лише внутрішньою державною мережею, яка, за деякими даними, працюватиме з обмеженням пропускної здатності до 80%.









Водночас у самому Ізраїлі спостерігається різке зростання кібератак - на 700% від 12 червня, згідно з даними компанії Radware. Фахівці вважають, що це - результат дій іранських державних хакерських структур. Експерти з нацбезпеки США попереджають: у разі подальшого загострення американські компанії можуть постраждати від кібератак, а в разі прямого втручання США - під удар може потрапити критична інфраструктура.