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АНАЛІТИКА

Рютте: всі члени НАТО досягли показника 2% ВВП на оборону

 

Всі члени НАТО у 2025 році досягли встановленого у 2014 році цільового показника витрат на оборону у 2% ВВП.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на саміті "Групи семи" у Канаді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті Альянсу.

Виступаючи разом із прем'єр-міністром Карні, Рютте привітав рішення Канади досягти цього року цільового рівня витрат на оборону, встановленого НАТО.

"Те, що ви вирішили довести витрати Канади на НАТО до 2% цього року, є справді фантастичним", - сказав він.

Він зазначив, що разом із нещодавньою заявою Португалії про досягнення 2% ВВП цього року, всі члени НАТО досягнуть цього орієнтира у 2025 році.

"Це дійсно чудова новина", - сказав генеральний секретар.

Північноатлантичний альянс встановив показник витрат на оборону у 2% ВВП у 2014 році на саміті в Уельсі. Очікувалося, що країни члени досягнуть його протягом 10 років.

Тим часом на прийдешньому саміті Альянсу очікується, що будуть погоджені нові мінімальні рамки оборонних витрат - 3,5% ВВП безпосередньо на оборону і ще 1,5% ВВП на повʼязані з обороною сфери.
 

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