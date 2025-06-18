Прага планує продовжити «Чеську ініціативу» для постачання боєприпасів Україні на 2026 рік

Чехія планує продовжити програму поставок важких боєприпасів для України до 2026 року, оскільки Європа поспішає посилити підтримку Києва. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

За його словами, ці поставки відіграли ключову роль на полі бою, суттєво покращивши позиції українських військ. Він додав, що наразі співвідношення використання артилерійських боєприпасів між Україною та Росією становить приблизно 1 до 2, що значно краще, ніж на початку війни, коли співвідношення було 1 до 10.

Ліпавський заявив, що програма, яка отримує фінансування від 11 країн, дозволить поставити 1,8 мільйона боєприпасів у 2025 році. Однак її подальша реалізація залежатиме від результатів парламентських виборів у Чехії, запланованих на жовтень. Ліпавський наголосив, що політична підтримка ініціативи є критично важливою для України.

"Чеська ініціатива" щодо постачання важких боєприпасів для України розпочалася у лютому 2024 року і була започаткована президентом Чехії Петром Павелом. Мета - оперативне постачання артилерійських снарядів Україні, переважно калібру 155 мм та 122 мм, з третіх країн поза межами ЄС. Ініціатива отримала підтримку понад 18 держав, серед яких Нідерланди, Канада, Німеччина, Франція, Польща та інші.

На початку 2025 року Петр Павел заявив, що "Чеська ініціатива" дала змогу поставити Україні щонайменше 1,6 мільйона снарядів.

Попри це, дана ініціатива зазнала також і критики. Критика стосувалася, начебто, низької якості артилерійських снарядів, затримок в постачанні та "чеськоцентричності".