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Джеймі Даймон
Песимізм інвесторів щодо долара США досяг максимуму з 2005 року - опитування BofA
10:43 18.06.2025 |
Песимізм великих інвесторів щодо перспектив долара США сягнув максимуму за два десятиліття, показують результати опитування Bank of America.
В опитуванні, проведеному 6-12 червня, взяли участь 190 інвесторів, під управлінням яких перебувають активи на суму близько $523 млрд.
Переважання серед них тих, хто вважає, що долар США демонструватиме результати, кращі за ринок, скоротилося до мінімуму з січня 2005 року.
Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), від початку 2025 року втратив близько 9,3%. Його падіння прискорилося відтоді, як на початку квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення "взаємних" імпортних мит проти більшості торговельних партнерів країни.
Зниження інтересу до американської валюти спостерігається на тлі загального поліпшення настроїв інвесторів, які вже менше побоюються наслідків торговельних війн і рецесії в США і більш позитивно оцінюють перспективи світової економіки.
У квітні частка інвесторів, які вважали ймовірним настання рецесії в США в найближчі 12 місяців, на 42% перевищувала частку оптимістів, які оцінювали цю подію як малоймовірну. У червні ситуація змінилася на користь останніх, яких стало на 36% більше, ніж песимістів.
Частка респондентів, переконаних у тому, що світовій економіці вдасться здійснити "м'яку посадку", зросла до 66% - максимуму за вісім місяців. Основними ризиками для світового зростання інвестори, як і раніше, вважають геополітичну напруженість і погіршення ситуації в міжнародній торгівлі. Проте частка респондентів, які висловили занепокоєння тим, що торговельні війни спровокують глобальну рецесію, знизилася до 47% з 80% у квітні.
Попит на захисні активи залишається високим. Золото третій місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу найбільш надійних ставок (41% респондентів). Акції "чудової сімки" (найбільших технологічних компаній США) отримали 23% голосів.
У своїх портфелях інвестори активно нарощують частку акцій ринків, що розвиваються, і єврозони, а серед секторів - паперів банківського сектору. Водночас частка американських акцій, долара США та акцій енергетичного сектору скорочується.
Частка грошових коштів загалом в інвестиційних портфелях у червні знизилася до 4,2% з 4,8% у квітні.
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