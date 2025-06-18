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Сировинні доходи Росії обвалилися до мінімуму з початку великої війни
10:39 18.06.2025 |
Експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це свідчать розрахунки Центру дослідження енергетики та чистого повітря CREA, передає The Moscow Times.
Як повідомляється, минулого місяця вивезення за кордон нафти, газу, нафтопродуктів та вугілля приносило Росії 565 млн євро щодня. Порівняно з травнем 2024 року приплив сировинної валюти скоротився на 19%, а якщо порівнювати з першими місяцями повномасштабної війни - практично вдвічі.
Доходи від морського експорту нафти просіли на 8% порівняно з квітнем і на 22% рік до року - до 176 млн євро на день, що стало найнижчим рівнем із січня 2024 року.
Хоча фізично обсяги експорту зросли на 4% у місячному вираженні, по доходам російських нафтових компаній вдарило падіння цін: російський сорт Urals коштував у середньому $57,3 за барель проти майже $70 на початку року.
Доходи від прокачування нафти на експорт трубопроводами впали на 8%, до 59 млн євро на день.
Газовий виторг скоротився на 7% порівняно з квітнем - до 101 млн євро щодня. Із цієї суми 51 млн євро приніс трубопровідний експорт, а 40 млн - продаж скрапленого газу.
Доходи від продажу нафтопродуктів, за підрахунками CREA, не змінилися (101 млн євро на день). При цьому різко підскочив експорт вугілля: він приносив 74 млн євро на день - на 18% більше, ніж у квітні.
Найбільшим покупцем копалин у Росії залишився Китай: він закупив вуглеводнів на 5,7 млрд євро за місяць, із яких більше половини припало на сиру нафту.
Поставки до Індії принесли 4,2 млрд євро. На третьому місці серед "клієнтів" Росії залишилася Туреччина: вона закупила вуглеводнів на 1,8 млрд євро, головним чином нафтопродукти (на 1,1 млрд євро).
Країни Європейського Союзу закупили російське паливо у травні на 1 млрд євро. Із цієї суми 70% припало на експорт газу, а залишок - на нафту, яку трубопроводом "Дружба" продовжують закуповувати Угорщина та Словаччина.
За оцінками CREA, можливе посилення західних санкцій зі зниженням цінової стелі для російської нафти з $60 до $45 за барель позбавить Росію ще приблизно 27% сировинної виручки, або близько 2,7 млрд євро на місяць.
Зараз майже 40% нафти з РФ транспортують західні танкери: вони повернулися до перевезень, оскільки нафта Urals продається нижче за цінове обмеження, але будуть змушені відмовитися від цієї практики, якщо санкції стануть жорсткішими.
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