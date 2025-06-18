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АНАЛІТИКА

Індекс довіри будкомпаній США в червні впав до мінімуму з кінця 2022р

 

Індекс довіри американських будівельних компаній до економіки країни, який розраховує Національна асоціація житлово-будівельних компаній (NAHB), у червні опустився до 32 пунктів порівняно з 34 пунктами місяцем раніше і 43 пунктами рік тому.

Це мінімальний рівень із грудня 2022 року (тоді індикатор становив 31 пункт) і третій найнижчий за весь час ведення розрахунків (у квітні 2020 року, коли почалася пандемія, він опускався до 30 пунктів).

Значення індексу вище позначки в 50 пунктів сигналізує про те, що більша кількість будівельників розглядає умови бізнесу як сприятливі, нижче - про переважання песимістичних настроїв.

Зниження стало несподіванкою для аналітиків: респонденти Trading Economics у середньому прогнозували підвищення до 36 пунктів, The Wall Street Journal - до 35 пунктів.

Негативний вплив на будівельну галузь чинить тривалий період високих процентних ставок і песимістичний споживчий попит через підвищення вартості іпотеки на тлі невизначених економічних умов.

Усі три складові індексу знизилися в поточному місяці. Підіндекси, що оцінюють поточну ситуацію в галузі та показують прогноз продажів на найближчі пів року, опустилися на 2 пункти - до 35 пунктів і 40 пунктів відповідно. Індикатор кількості потенційних покупців пішов вниз також на 2 пункти - до 21 пункту.

За даними асоціації, у червні 37% будівельних компаній знизили ціни, що є максимальним показником з початку розрахунків у 2022 році. У середньому скорочення цін становило 5%.

Водночас 62% респондентів заявили про використання інших заходів для заохочення клієнтів до купівлі житла.

Членами NAHB є понад 140 тис. компаній, які працюють у будівельній сфері та суміжних галузях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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