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Британія спрямувала військові літаки на Близький Схід для «посилення деескалації»
09:15 18.06.2025 |
Джон Гілі, міністр оборони Британії, заявив, що рішення відправити додаткові британські військові літаки та інші військові засоби на Близький Схід може бути використане "для підтримки наших союзників".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
Виступаючи на військовій конференції в Лондоні, він повторив позицію уряду про те, що Британія не причетна до ізраїльських атак на Іран.
"Ми не відігравали жодної ролі в ізраїльських атаках на Іран", - сказав він.
"Ми були послідовними у визнанні і підтримці права Ізраїлю на самооборону. Ми були послідовними і сильними в нашій рішучості через дипломатію не допустити отримання Іраном ядерного потенціалу", - заявив Гілі.
Він пояснив, що розгортання Typhoon та інших військових засобів, про які оголосив прем'єр-міністр, є частиною кроків, спрямованих на посилення деескалації в регіоні, зміцнення безпеки в регіоні, а також може бути використане для підтримки союзників.
15 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що його країна нарощує свої сили на Близькому Сході у відповідь на останню ескалацію між Ізраїлем та Іраном.
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