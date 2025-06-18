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Reuters: Келлог планує зустріч з Лукашенком у Білорусі
09:11 18.06.2025 |
Спецпосланець президента США Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати Білорусь для зустрічі з лідером країни, оскільки переговори про припинення вогню між Україною і Росією залишаються в глухому куті.
Про це стало відомо Reuters з чотирьох джерел, обізнаних з цього питання, передає "Європейська правда".
Якщо представник адміністрації Трампа, посланець в Україні Кіт Келлог, зустрінеться з главою Білорусі Александром Лукашенком, він стане найвищим посадовцем США, який відвідав авторитарну державу за останні роки.
Точний порядок денний зустрічі невідомий, хоча Келлог в приватній розмові назвав цю поїздку кроком, який може допомогти відновити мирні переговори, спрямовані на припинення війни Росії проти України, повідомили два джерела, які побажали залишитися анонімними, оскільки поїздка не була оприлюднена.
Державний департамент і посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Келлог і Білий дім не відповіли на запити про коментарі.
Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і не виключено, що поїздка може бути скасована або змінена в останній момент.
У 2020 році, під час першого терміну Трампа, держсекретар Майк Помпео відвідав Білорусь, що стало найвищим за останні 20 років візитом представника США до цієї країни. Поїздка була частиною кампанії першої адміністрації Трампа з поліпшення відносин з Білоруссю в той час, коли відносини між Мінськом і Москвою перебували на низькому рівні.
Наступник Трампа, президент-демократ Джо Байден, змінив курс після виборів у Білорусі 2020 року, які міжнародні спостерігачі засудили як невільні та несправедливі. Після виборів відбулися масові вуличні протести, які були жорстоко придушені, і Білорусь була в основному ізольована західними країнами.
США призупинили роботу свого посольства в 2022 році, коли Вашингтону стало зрозуміло, що країна підтримає Росію в її вторгненні в Україну.
Однак під час другого терміну Трампа адміністрація відновила зусилля з налагодження робочих відносин з Білоруссю.
Один американський посадовець повідомив Reuters, що адміністрація Трампа внутрішньо обговорювала способи вивести Мінськ із сфери впливу Москви і наблизити до Вашингтона, хоча б частково.
Раніше Кіт Келлог відзначив зусилля, які докладає президент України Володимир Зеленський для досягнення миру, а також додав, що намагався донести це до глави Білого дому Дональда Трампа.
Нещодавно Келлог заявляв, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.
Він також радив Україні не відмовлятися від переговорів з РФ.
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