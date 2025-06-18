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АНАЛІТИКА

Єврокомісія пропонує спростити законодавство для пришвидшення інвестицій в оборону ЄС

 

Європейська комісія (ЄК) запропонувала у вівторок заходи щодо пришвидшення інвестицій в оборону й військове виробництво, щоб зробити ЄС "більш сприйнятливим до сьогоднішніх безпекових викликів".

"Заходи, викладені в (європейському законодавчому пакеті - ІФ-У) Defence Readiness Omnibus, спрямовані на те, щоб допомогти державам-членам і промисловості наростити оборонний потенціал та інфраструктуру для досягнення рівнів готовності, що необхідних для стримування конфлікту високої інтенсивності", - повідомила ЄК у своєму комюніке.

За задумом Єврокомісії, ці заходи покликані "скоротити бюрократичну тяганину, сприяти інвестиціям в оборонні можливості й забезпечити підвищену передбачуваність для промисловості". Вони також мають полегшити доступ до фінансування ЄС.

Для цієї мети пакет Omnibus запроваджує режим прискореної видачі дозволів на оборонні проєкти, пропонує заснувати систему "одного вікна" для оборонної промисловості в державах-членах, знизити адміністративне навантаження в Європейському оборонному фонді для заявників й учасників.

"Це також сприятиме розширенню участі українських суб'єктів у Європейському оборонному фонді", - йдеться в повідомленні ЄК.

У Брюсселі пояснюють, що в сукупності пропоновані зміни спрямовані на "поліпшення спроможності Європи діяти швидко, координувати дії більш ефективно й гарантувати, що її оборонна промисловість може постачати продукцію швидко й у великих масштабах".

Тепер ці законопроєкти мають обговорити в Європейському парламенті та Раді ЄС у рамках законодавчої процедури Євросоюзу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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