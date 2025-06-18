Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 16:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп утретє продовжує термін продажу TikTok у США
09:02 18.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп утретє відтермінував дедлайн для китайської компанії ByteDance щодо продажу американської версії TikTok.
Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, термін, який спливав 19 червня, продовжено на 90 днів - до середини вересня.
Трамп уже двічі відкладав виконання ухваленої Конгресом заборони на TikTok, яка мала набути чинності в січні.
«Президент Трамп цього тижня підпише додатковий указ, щоб TikTok продовжував працювати», - заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Новий термін спливатиме в середині вересня.
«Президент Трамп не хоче, щоб TikTok зник», - додала вона, зазначивши, що адміністрація використає наступні три місяці, щоб завершити продаж і гарантувати американцям безпечне використання додатка із захистом їхніх даних.
У травні Трамп заявив, що продовжить термін до 19 червня, оскільки TikTok допоміг йому залучити молодих виборців на виборах 2024 року. У вівторок він підтвердив журналістам, що, ймовірно, знову відтермінує дедлайн, висловивши сподівання на схвалення угоди Китаєм.
Закон вимагав припинення роботи TikTok до 19 січня, якщо ByteDance не продасть американські активи або не продемонструє значного прогресу в досягненні угоди. Трамп, прийшовши до влади 20 січня, вирішив не застосовувати заборону - спочатку він продовжив термін до початку квітня, а потім - до 19 червня.
Як повідомляв Укрінформ, навесні планувалася угода, яка передбачала виділення американських операцій TikTok у нову компанію, контрольовану американськими інвесторами, але вона була призупинена після того, як Китай висловив незгоду через оголошені Трампом високі мита на китайські товари.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні оприлюднив власну заяву як головуючий на G7 замість спільної заяви лідерів - ЗМІ
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шмигаль очікує, що Україна долучиться до політики ЄС «роумінг як вдома» з 2026 року
|В Угорщині опозиція нарощує відрив від партії Орбана в опитуванні
|Верховний лідер Ірану пригрозив США «непоправною шкодою» у разі втручання
|США відклали «пекельні санкції» проти РФ через конфлікт між Ізраїлем та Іраном
|В Австрії представили заходи посилення контролю за зброєю після стрілянини у школі
|Мінфін РФ фіксує десятки заяв на продаж активів від іноземного бізнесу
Бізнес
|WSJ: OpenAI свариться з Microsoft та готова на «ядерний варіант» розриву партнерства
|Смартфон Трампа, ймовірно, виготовлятимуть не в США, а в Китаї — аналітик
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин
|Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі
|Компанія OpenAI уклала контракт з Міністерством оборони США на суму $200 мільйонів
|MAN запустила серійне виробництво електричних вантажівок