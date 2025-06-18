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АНАЛІТИКА

Трамп утретє продовжує термін продажу TikTok у США

 

Президент США Дональд Трамп утретє відтермінував дедлайн для китайської компанії ByteDance щодо продажу американської версії TikTok.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, термін, який спливав 19 червня, продовжено на 90 днів - до середини вересня.

Трамп уже двічі відкладав виконання ухваленої Конгресом заборони на TikTok, яка мала набути чинності в січні.

«Президент Трамп цього тижня підпише додатковий указ, щоб TikTok продовжував працювати», - заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Новий термін спливатиме в середині вересня.

«Президент Трамп не хоче, щоб TikTok зник», - додала вона, зазначивши, що адміністрація використає наступні три місяці, щоб завершити продаж і гарантувати американцям безпечне використання додатка із захистом їхніх даних.

У травні Трамп заявив, що продовжить термін до 19 червня, оскільки TikTok допоміг йому залучити молодих виборців на виборах 2024 року. У вівторок він підтвердив журналістам, що, ймовірно, знову відтермінує дедлайн, висловивши сподівання на схвалення угоди Китаєм.

Закон вимагав припинення роботи TikTok до 19 січня, якщо ByteDance не продасть американські активи або не продемонструє значного прогресу в досягненні угоди. Трамп, прийшовши до влади 20 січня, вирішив не застосовувати заборону - спочатку він продовжив термін до початку квітня, а потім - до 19 червня.

Як повідомляв Укрінформ, навесні планувалася угода, яка передбачала виділення американських операцій TikTok у нову компанію, контрольовану американськими інвесторами, але вона була призупинена після того, як Китай висловив незгоду через оголошені Трампом високі мита на китайські товари.
Ключові теги: США, Китай
 

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