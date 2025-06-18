Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 01:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Помилка розрахунків призвела до масового блекауту в Іспанії
23:57 17.06.2025 |
У квітні Іспанія пережила масштабне відключення електроенергії через прорахунок оператора REE. Урядове розслідування показало, що компанія недооцінила попит у години пікового навантаження.
Про це пише Reuters.
Оператор іспанської електромережі Red Eléctrica de España (REE) припустився помилки у прогнозуванні потреб в електроенергії 28 квітня, коли стрибок напруги спричинив ланцюгову реакцію та масштабне відключення по всьому Іберійському півострову.
За словами міністра енергетики Іспанії Сари Аагенсен, компанія не активувала достатньої кількості теплових електростанцій у години найбільшого навантаження. Це призвело до нестачі "динамічної потужності" для утримання стабільної напруги в мережі.
Урядовий звіт засвідчив, що деякі електростанції, зобов'язані регулювати напругу згідно з законодавством, не виконали своїх функцій. Хоча вони отримували економічну компенсацію за утримання реактивної потужності, на практиці не змогли забезпечити її поглинання в умовах високої напруги.
Через нестабільність у мережі тисячі людей залишились заблокованими в ліфтах і поїздах, а в містах утворилися затори. Частота європейських електромереж повинна залишатись на рівні 50 Гц, і навіть незначні відхилення можуть мати серйозні наслідки для обладнання та споживачів.
Водночас міністр підтвердила, що слідство не виявило ознак кібератаки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
|Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
|Україна зробила перший крок до виконання угоди про надра з США, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Помилка розрахунків призвела до масового блекауту в Іспанії
|Axios: Трамп «всерйоз розглядає» можливість ударити по ядерних об'єктах Ірану
|Зеленський про збільшення застосування РФ дронів: Єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США
|Зеленський на G7: Важливо мати $40 млрд щорічної бюджетної підтримки для України
|Зеленський закликав лідерів G7 «співпрацювати зі США для обмеження ціни на російську нафту»
|Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад 2 млрд доларів
Бізнес
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти
|Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
|Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus
|AMD разом з м представили нові чипи MI400 для обробки завдань ШІ
|Продажі автомобілів з Китаю в Україні зросли на 70%
|Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg