Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Помилка розрахунків призвела до масового блекауту в Іспанії

 

У квітні Іспанія пережила масштабне відключення електроенергії через прорахунок оператора REE. Урядове розслідування показало, що компанія недооцінила попит у години пікового навантаження.

Про це пише Reuters.

Оператор іспанської електромережі Red Eléctrica de España (REE) припустився помилки у прогнозуванні потреб в електроенергії 28 квітня, коли стрибок напруги спричинив ланцюгову реакцію та масштабне відключення по всьому Іберійському півострову.

За словами міністра енергетики Іспанії Сари Аагенсен, компанія не активувала достатньої кількості теплових електростанцій у години найбільшого навантаження. Це призвело до нестачі "динамічної потужності" для утримання стабільної напруги в мережі.

Урядовий звіт засвідчив, що деякі електростанції, зобов'язані регулювати напругу згідно з законодавством, не виконали своїх функцій. Хоча вони отримували економічну компенсацію за утримання реактивної потужності, на практиці не змогли забезпечити її поглинання в умовах високої напруги.

Через нестабільність у мережі тисячі людей залишились заблокованими в ліфтах і поїздах, а в містах утворилися затори. Частота європейських електромереж повинна залишатись на рівні 50 Гц, і навіть незначні відхилення можуть мати серйозні наслідки для обладнання та споживачів.

Водночас міністр підтвердила, що слідство не виявило ознак кібератаки.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5255
  0,0051
 0,01
EUR
 1
 48,0159
  0,0516
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2152  0,18 0,43 41,7096  0,04 0,10
EUR 47,6852  0,23 0,49 48,4192  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,07 0,16 41,5100  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес