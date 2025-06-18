Помилка розрахунків призвела до масового блекауту в Іспанії

У квітні Іспанія пережила масштабне відключення електроенергії через прорахунок оператора REE. Урядове розслідування показало, що компанія недооцінила попит у години пікового навантаження.

Про це пише Reuters.

Оператор іспанської електромережі Red Eléctrica de España (REE) припустився помилки у прогнозуванні потреб в електроенергії 28 квітня, коли стрибок напруги спричинив ланцюгову реакцію та масштабне відключення по всьому Іберійському півострову.

За словами міністра енергетики Іспанії Сари Аагенсен, компанія не активувала достатньої кількості теплових електростанцій у години найбільшого навантаження. Це призвело до нестачі "динамічної потужності" для утримання стабільної напруги в мережі.

Урядовий звіт засвідчив, що деякі електростанції, зобов'язані регулювати напругу згідно з законодавством, не виконали своїх функцій. Хоча вони отримували економічну компенсацію за утримання реактивної потужності, на практиці не змогли забезпечити її поглинання в умовах високої напруги.

Через нестабільність у мережі тисячі людей залишились заблокованими в ліфтах і поїздах, а в містах утворилися затори. Частота європейських електромереж повинна залишатись на рівні 50 Гц, і навіть незначні відхилення можуть мати серйозні наслідки для обладнання та споживачів.

Водночас міністр підтвердила, що слідство не виявило ознак кібератаки.