Трамп заявив, що США знають, «де ховається» верховний лідер Ірану, але вбивати його «поки» не збираються

Президент США Дональд Трамп 17 червня заявив, що Сполучені Штати точно знають, де «ховається» верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, що він є «легкою мішенню», але його не вб'ють, «принаймні поки що». Трамп написав про це у соцмережі Truth Social.

При цьому, як заявив Трамп, «терпіння закінчується», й Іран не повинен запускати ракети по цивільних особах або американських військових.

Крім того, президент США написав фразу: «Безмовна капітуляція», не уточнивши, що має на увазі, а також: «Ми зараз повністю контролюємо небо над Іраном». Кого мав на увазі Трамп під «ми» - неясно.

У дописі Ізраїль й Іран не згадуються, але йдеться про те, що вироблене в США озброєння є найкращим у світі і перевершує іранське.

Раніше ізраїльське командування заявляло про досягнення панування в повітрі над Іраном.

Удари по Тегерану й об'єктах в інших районах Ірану Ізраїль завдає п'ятий день поспіль. Іран, у свою чергу, завдає ракетних ударів по Ізраїлю.

Пости Трампа були опубліковані після того, як він пізно ввечері в неділю достроково залишив саміт «Групи семи» у Канаді й повернувся до Вашингтона, як стверджувалося, у зв'язку з загостренням на Близькому Сході.

Спілкуючись із журналістами, президент США заявив, що очікує від Ірану повної відмови від ядерної програми. «Я не шукаю припинення вогню, ми прагнемо чогось кращого, ніж просто припинення вогню», - сказав Трамп. Він також пообіцяв розвиток ситуації «протягом найближчих двох днів». Подробиць президент США не навів.

Тегеран висловлював готовність відмовитися від ядерної зброї, але не від ядерної програми. Ізраїль, як і Сполучені Штати, побоюються, що мирна атомна програма, про яку говорить Тегеран, є лише приводом для створення ядерної зброї. Трамп неодноразово заявляв, що США не допустять володіння Іраном такою зброєю.

15 червня агентство Reuters із посиланням на двох неназваних американських чиновників повідомляло, що президент США Дональд Трамп останніми днями нібито наклав вето на ізраїльський план щодо вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив телеканалу ABC News, що не виключає сценарію зі спробою усунення Хаменеї. За його словами, «це не призведе до ескалації конфлікту, а покладе йому кінець».