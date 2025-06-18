Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія представила план повної відмови від російських нафти і газу

 

Європейська комісія у вівторок, 17 червня, ухвалила проєкт постанови про заборону імпорту російських нафти і газу до кінця 2027 року.

На сайті Єврокомісії вказано, що згідно з дорожньою картою REPowerEU Roadmap регламент передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG), що походить із Росії, а також повне припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

→ Імпорт російського газу за новими контрактами буде заборонено з 1 січня 2026 року.
→ Імпорт за чинними короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу для країн без виходу до моря, де довгострокові контракти діятимуть до кінця 2027 року.
→ Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року.

Також буде заборонено укладання довгострокових контрактів на використання терміналів LNG для клієнтів із Росії або підконтрольних їй компаній.

Країни-члени ЄС, які все ще імпортують російську нафту (це Угорщина та Словаччина), повинні підготувати плани диверсифікації для поступової відмови від усього імпорту нафти, що залишився, з урахуванням повної зупинки до кінця 2027 року.

"Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи енергію як зброю. Ми зробили чіткий вибір: перекрити цей потік і остаточно завершити епоху російських викопних ресурсів у Європі", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що Європарламент і Рада ЄС розглянуть цю пропозицію у звичайному законодавчому порядку. Для її ухвалення в Раді ЄС потрібна кваліфікована більшість.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5255
  0,0051
 0,01
EUR
 1
 48,0159
  0,0516
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2152  0,18 0,43 41,7096  0,04 0,10
EUR 47,6852  0,23 0,49 48,4192  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,07 0,16 41,5100  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес