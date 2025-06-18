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Єврокомісія представила план повної відмови від російських нафти і газу
23:10 17.06.2025 |
Європейська комісія у вівторок, 17 червня, ухвалила проєкт постанови про заборону імпорту російських нафти і газу до кінця 2027 року.
На сайті Єврокомісії вказано, що згідно з дорожньою картою REPowerEU Roadmap регламент передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу (LNG), що походить із Росії, а також повне припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.
→ Імпорт російського газу за новими контрактами буде заборонено з 1 січня 2026 року.
→ Імпорт за чинними короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком трубопровідного газу для країн без виходу до моря, де довгострокові контракти діятимуть до кінця 2027 року.
→ Імпорт за довгостроковими контрактами буде припинено до кінця 2027 року.
Також буде заборонено укладання довгострокових контрактів на використання терміналів LNG для клієнтів із Росії або підконтрольних їй компаній.
Країни-члени ЄС, які все ще імпортують російську нафту (це Угорщина та Словаччина), повинні підготувати плани диверсифікації для поступової відмови від усього імпорту нафти, що залишився, з урахуванням повної зупинки до кінця 2027 року.
"Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи енергію як зброю. Ми зробили чіткий вибір: перекрити цей потік і остаточно завершити епоху російських викопних ресурсів у Європі", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Очікується, що Європарламент і Рада ЄС розглянуть цю пропозицію у звичайному законодавчому порядку. Для її ухвалення в Раді ЄС потрібна кваліфікована більшість.
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