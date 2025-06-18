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Єврокомісія пропонує включити Україну до зони роумінгу ЄС з 2026 року
23:06 17.06.2025 |
Європейська комісія у вівторок, 17 червня, офіційно запропонувала інтегрувати Україну до зони роумінгу ЄС починаючи з 1 січня 2026 року. Про це повідомила пресслужба ЄК.
"Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв'язку зі своїми близькими в усьому ЄС, а також у своїй рідній країні. Ось чому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну відданість підтримці України та її громадян", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Роумінг - це перша сфера, в якій ЄС поширить на Україну режим внутрішнього ринку.
На практиці це означає, що українці в ЄС і європейці в Україні не сплачуватимуть жодних додаткових зборів за роумінг. Використання всіх мобільних послуг, зокрема дзвінки, SMS-повідомлення та дані, оплачуватиметься за внутрішніми тарифами.
Угода також гарантує споживачам таку ж якість та швидкість мобільної мережі, як і вдома, а також безплатний доступ до екстрених служб.
Крім того, чинна угода між операторами зв'язку ЄС та України буде продовжена до 31 грудня 2025 року (зараз вона чинна до липня). Це дозволить європейцям та українцям продовжувати користуватися перевагами загальної зони роумінгу доти, доки Україна фактично не приєднається до зони роумінгу ЄС.
Комісія направила прийняту сьогодні пропозицію Раді ЄС. У разі її ухвалення Україна офіційно приєднається до зони ЄС Roam like at Home ("Роумінг як удома", RLAH) з 1 січня 2026 року.
Це дасть достатньо часу для технічної підготовки з боку операторів як в Україні, так і в ЄС.
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