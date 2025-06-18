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Мерц набирає популярності на тлі зовнішньополітичної активності
22:56 17.06.2025 |
Рівень підтримки канцлера Німеччини Фрідріха Мерца демонструє зростання через шість тижнів після його вступу на посаду.
Про це свідчить опитування інституту Forsa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.
43% респондентів задоволені його діяльністю - це на 3 відсоткові пункти більше, ніж тиждень тому, і на 5 більше, ніж наприкінці травня.
Незадоволених - 49%, що на 1 пункт менше, ніж раніше.
Аналітики пов'язують підвищення популярності з активністю Мерца у сфері зовнішньої політики, зокрема щодо війни в Україні, кризи на Близькому Сході та його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Опитування також виявило суттєві регіональні відмінності: на заході Німеччині рівень підтримки та критики практично зрівнявся (45% проти 47%), тоді як на сході країни невдоволення домінує (54% незадоволених проти 31% задоволених).
Найвищу підтримку чинний канцлер має серед прихильників блоку ХДС/ХСС - цілих 80% позитивних оцінок. Цікаво, що більшість виборців СДПН (59%) також схвально оцінюють діяльність Мерца.
Натомість виборці "Зелених" більше схиляються до критики (55% незадоволених проти 41% задоволених), а серед прихильників "Лівих" та "АдН" рівень невдоволення особливо високий - 73% і 87% відповідно.
Опитування свідчить, що зовнішньополітична активність позитивно впливає на рейтинги Мерца, однак політична поляризація та регіональні відмінності залишаються суттєвими викликами для нового канцлера.
Нещодавно стало відомо, що партія Мерца ХДС разом з сестринською партією ХСС наростила підтримку, збільшивши відрив від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".
Нещодавній візит канцлера до президента США Дональда Трампа також був позитивно сприйнятий громадськістю.
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