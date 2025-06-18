Трамп роздратований, що ЄС не пропонує «справедливу» торговельну угоду

Президент США Дональд Трамп розкритикував Європейський Союз за те, що той не запропонував Вашингтону вигідної торговельної угоди.

Про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає Politico, пише "Європейська правда".

Така критика Трампа прозвучала через кілька годин після його першої офіційної зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ми ведемо переговори, але я не вважаю, що вони пропонують справедливу угоду. Вони або укладуть вигідну угоду, або просто заплатять те, що ми скажемо", - заявив він.

Також американський президент повторив свою давню думку, що ЄС був створений для того, щоб "завдати шкоди США в торгівлі".

У понеділок, 16 червня, Трамп провів свою першу двосторонню зустріч з фон дер Ляєн. У підсумку вони доручили своїм командам "прискорити роботу над укладенням хорошої і справедливої угоди".

23 травня Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу. Він аргументував це тим, що перемовини з ЄС "не просуваються".

Вже через кілька днів Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з фон дер Ляєн.

Також варто зазначити, що 28 травня Суд міжнародної торгівлі США постановив, що президент США перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи проти усіх країн світу. Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію.