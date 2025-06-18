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Японія створює фонд на $700 млн, щоб привабити вчених, які виїжджають із США через політику Трампа
18:11 17.06.2025 |
Уряд Японії виділяє ¥100 млрд (приблизно $693 млн) на підтримку іноземних науковців, включно з американськими, які через політику адміністрації Трампа шукають сприятливіші умови для досліджень. Про це пише The Register.
Мета програми - посилити позиції Японії в глобальній конкуренції за таланти в технологічних галузях зокрема штучного інтелекту та напівпровідників. Частину коштів отримає університет Тохоку в Сендаї - ¥30 млрд ($208 млн) підуть на залучення близько 500 дослідників з Японії та інших країн.
Міністр економічної безпеки та науки Мінору Кіючі заявив, що Японія прагне стати найпривабливішою країною у світі для науковців.
Програма з'явилась на тлі скорочень фінансування науки у США, зокрема бюджету NASA та Національного наукового фонду. Також адміністрація Трампа спрямувала критику на ініціативи з рівності в академічному середовищі, що викликало занепокоєння щодо академічної свободи.
Схожі ініціативи раніше запустили в ЄС та Великій Британії. Єврокомісія в травні оголосила програму Choose Europe із бюджетом €500 млн ($566 млн) на 2025-2027 роки. У Франції університет Екс-Марсель відкрив програму Safe Place for Science. Британський парламент закликав розширити заходи для залучення американських науковців, хоча на це виділять поки лише £50 млн ($67 млн).
Японія також активізує інвестиції у виробництво чипів: компанія Rapidus, створена у 2022 році, має на меті запустити виробництво 2-нм процесорів до 2027-го. Це може додатково зацікавити дослідників у сфері напівпровідників.
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