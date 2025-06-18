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ЄС оштрафував Грецію майже на 400 млн євро за зловживання аграрними фондами
16:58 17.06.2025 |
Європейська комісія ухвалила рішення оштрафувати Грецію на 392,2 мільйона євро через системні порушення у сфері управління сільськогосподарськими субсидіями ЄС у 2016-2023 роках.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.
Як зазначається, грецька сторона не забезпечила належного контролю за виплатами, допускаючи фінансування без достатніх перевірок або виїзних інспекцій.
Санкція стала наслідком масштабного скандалу з аграрним шахрайством, що нині розслідує Європейська прокуратура (EPPO).
Згідно з даними слідства, десятки громадян Греції отримували кошти за неіснуючі сільськогосподарські роботи або на ділянки, якими не володіли і які не орендували. Це позбавило справжніх фермерів належної їм фінансової підтримки.
У травні уряд Греції оголосив про ліквідацію агентства OPEKEPE - установи, відповідальної за розподіл аграрних субсидій і в центрі корупційного розслідування.
Головна прокурорка EPPO Лаура Ковеші, коментуючи справу в інтерв'ю виданню, запевнила, що слідство триватиме попри "атаки та залякування" щодо її команди.
За словами голови грецької опозиції Нікоса Андрулакіса, ця ситуація завдає нищівного удару по репутації країни в очах європейських інституцій.
"Очорнення нашої держави триває, а її довіра на європейській арені стрімко падає", - заявив він.
У 2023 році повідомлялось, що Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо контракту на модернізацію системи сигналізації на грецьких поїздах та дистанційного керування після масштабної катастрофи, в якій загинули 57 людей.
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