КНДР під час візиту Шойгу пообіцяла направити до Росії саперів і військових будівельників

Північна Корея пообіцяла направити до Росії тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників для відновлення Курської області, повідомило російське державне новинне агентство ТАСС за підсумками переговорів у Пхеньяні секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу і лідера КНДР Кім Чен Ина.

За даними регіональної влади, у Курській області Росії, де у серпні минулого року почалася операція українських сил, заміновано п'ять тисяч квадратних кілометрів території, це шоста частина території регіону. Наприкінці 2024 року повідомляли про знищення 1366 підприємств, 400 соціальних об'єктів, 1112 кілометрів доріг. Скільки було відновлено - не уточнюється.

Візит Шойгу до Пхеньяна - другий за останній місяць, збігся в часі з річницею підписання лідерами Росії й КНДР договору про партнерство між двома країнами. Після російського повномасштабного вторгнення в Україну Москва перестала дотримуватися міжнародних санкцій щодо Північної Кореї, які забороняють, зокрема, залучати корейську робочу силу до робіт чи будь-яку військово-технічну співпрацю.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте нещодавно підтвердили участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становить понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Цього місяця американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.