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АНАЛІТИКА

Китай готовий зміцнювати свою роль як безпекового гаранта у Центральній Азії - МЗС

 

Китай не відкидає намірів збільшити участь у гарантуванні безпеки країн Центральної Азії на тлі втрати Росією можливостей надавати країнам регіону допомогу для підтримання належного рівня безпеки.

Такий висновок можна зробити з коментаря речника МЗС КНР Ґо Цзякуня, передає кореспондент Укрінформу.

«Збереження безпеки та стабільності в Центральній Азії відповідає інтересам країн регіону», - сказав Ґо, коментуючи підвищену увагу до безпекових питань на зустрічі лідерів Китаю і Казахстану в Астані 16 червня.

«Китай готовий продовжувати працювати над забезпеченням міцного миру та спільного процвітання в регіоні», - заявив речник, відповідаючи на запитання власкора Укрінформу з приводу того, чи має Пекін намір збільшити участь у гарантуванні безпеки в Центральній Азії та замінити в ролі безпекового гаранта Росію, яка через тривалу загарбницьку війну проти України швидко втрачає здатність допомагати країнам регіону підтримувати належний рівень безпеки.

При цьому Ґо дипломатично зауважив, що Китай і Росія є добрими друзями й партнерами країн Центральної Азії і як постійні члени Ради Безпеки ООН та дружні сусіди держав регіону поділяють спільну позицію щодо підтримання стабільності та процвітання в Центральній Азії.

Останніми роками прихована конкуренція Пекіна і Москви за вплив у Центральній Азії різко посилилась на тлі прискореної втрати Росією позицій у регіоні через війну проти України та зростання впливу Китаю, який поступово розширює сфери свого домінування з традиційних торгівлі, економіки та інвестицій на безпекову і правоохоронну, що раніше вважалися прерогативою Москви.

Аби усунути російський фактор із взаємодії з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном, Пекін у 2020 році ініціював новий формат співпраці з п'ятьма центральноазійськими країнами «С + С5» (за англійською абревіатурою China + 5 Central Asia States) без участі Москви, другий саміт глав держав якого цими днями пройде в Астані.

Як повідомляв Укрінформ, голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим у Астані 16 червня закликав твердо підтримувати міжнародну систему, в основі якої знаходиться Організація Об'єднаних Націй, та міжнародний порядок, що базується на міжнародному праві.
Ключові теги: Китай
 

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