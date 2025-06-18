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Британія ввела нові санкції проти РФ: у фокусі тіньовий флот та Міноборони
16:46 17.06.2025 |
Уряд Великої Британії ввів новий пакет санкцій проти Росії. Повідомляється, що економічні обмеження стосуються тіньового флоту та організацій, які сприяють агресії РФ проти України.
Про це йдеться в повідомленні МЗС Великої Британії.
Так, у санкційний список потрапили:
* Головне управління глибоководних досліджень Міноборони рф;
* 20 суден, що беруть участь у транспортуванні російської нафти;
* Організації, що беруть участь у підтримці російського енергетичного сектору (ROSNEFT MARINE (UK) LIMITED, ORION STAR GROUP LLC, VALEGRO LLC-FZ);
* АТ «АТЛАС» (бере участь у підтримці російського видобувного сектору).
Також під санкції потрапили 4 людини за участь у підтримці російського енергетичного сектору та причетність до транспортування до рф товарів загального високого пріоритету.
Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер викладе деталі санкцій пізніше, на саміті G7 у Канаді. Лондон уже запровадив санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та суден у межах санкцій проти росії з 2022 року.
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