Британія ввела нові санкції проти РФ: у фокусі тіньовий флот та Міноборони

Уряд Великої Британії ввів новий пакет санкцій проти Росії. Повідомляється, що економічні обмеження стосуються тіньового флоту та організацій, які сприяють агресії РФ проти України.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Великої Британії.

Так, у санкційний список потрапили:

* Головне управління глибоководних досліджень Міноборони рф;

* 20 суден, що беруть участь у транспортуванні російської нафти;

* Організації, що беруть участь у підтримці російського енергетичного сектору (ROSNEFT MARINE (UK) LIMITED, ORION STAR GROUP LLC, VALEGRO LLC-FZ);

* АТ «АТЛАС» (бере участь у підтримці російського видобувного сектору).

Також під санкції потрапили 4 людини за участь у підтримці російського енергетичного сектору та причетність до транспортування до рф товарів загального високого пріоритету.

Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер викладе деталі санкцій пізніше, на саміті G7 у Канаді. Лондон уже запровадив санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та суден у межах санкцій проти росії з 2022 року.



