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АНАЛІТИКА

Податки на нерухомість в Сербії: що важливо знати власникам житла

Купівля нерухомості в Сербії - це не тільки вигідне вкладення, а й обов'язок щорічної сплати податку на майно. Причому платити податок повинні всі власники нерухомості - як громадяни Сербії, так і іноземці, незалежно від того, використовується об'єкт чи ні.

Календар платежів

Податок на нерухомість у Сербії виплачується поквартально:

  • I квартал - до 14 лютого
  • II квартал - до 15 травня
  • III квартал - до 14 серпня
  • IV квартал - до 14 листопада

    • Важливо: у разі прострочення нараховується пеня в розмірі 16,5% річних, а в разі систематичного ухилення можливі штрафні санкції.

    Як сплатити податок уперше?
    Для нерезидентів Сербії процедура починається з особистого візиту до податкової інспекції. Повідомлення іноземцям не розсилаються автоматично.

    Необхідно надати:

  • Договір купівлі-продажу
  • ВНЖ (посвідку на проживання) за наявності
  • Реєстраційний номер іноземця (Ev. broj)

    • Якщо власників декілька

    Подача документів має відбуватися одночасно від усіх співвласників. Розрахунок податку залежить від часток:

  • Якщо частки вказані в договорі - податок ділиться пропорційно.
  • Якщо частки не визначені - сума ділиться порівну.
  • Ставки податку на нерухомість у Сербії (2025)

    • Податок розраховується на основі оціночної вартості нерухомості і ділиться на кілька категорій:

  • До 10 млн динарів (~85 000 €) - ставка 0,4%.
  • Від 10 до 25 млн дин. - 40 000 дин. + 0,6% на суму понад 10 млн.
  • Від 25 до 50 млн дин. - 130 000 дин. + 1% на суму понад 25 млн дин.
  • Понад 50 млн дин. - 380 000 дин. + 2% на суму понад 50 млн
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    За матеріалами: relocation.com.ua
     

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