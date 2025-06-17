Податки на нерухомість в Сербії: що важливо знати власникам житла

Купівля нерухомості в Сербії - це не тільки вигідне вкладення, а й обов'язок щорічної сплати податку на майно. Причому платити податок повинні всі власники нерухомості - як громадяни Сербії, так і іноземці, незалежно від того, використовується об'єкт чи ні.

Календар платежів

Податок на нерухомість у Сербії виплачується поквартально:

I квартал - до 14 лютого

II квартал - до 15 травня

III квартал - до 14 серпня

IV квартал - до 14 листопада

Важливо: у разі прострочення нараховується пеня в розмірі 16,5% річних, а в разі систематичного ухилення можливі штрафні санкції.

Як сплатити податок уперше?

Для нерезидентів Сербії процедура починається з особистого візиту до податкової інспекції. Повідомлення іноземцям не розсилаються автоматично.

Необхідно надати:

Договір купівлі-продажу

ВНЖ (посвідку на проживання) за наявності

Реєстраційний номер іноземця (Ev. broj)

Якщо власників декілька

Подача документів має відбуватися одночасно від усіх співвласників. Розрахунок податку залежить від часток:

Якщо частки вказані в договорі - податок ділиться пропорційно.

Якщо частки не визначені - сума ділиться порівну.

Ставки податку на нерухомість у Сербії (2025)

Податок розраховується на основі оціночної вартості нерухомості і ділиться на кілька категорій:

До 10 млн динарів (~85 000 €) - ставка 0,4%.

Від 10 до 25 млн дин. - 40 000 дин. + 0,6% на суму понад 10 млн.

Від 25 до 50 млн дин. - 130 000 дин. + 1% на суму понад 25 млн дин.

Понад 50 млн дин. - 380 000 дин. + 2% на суму понад 50 млн