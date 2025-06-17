Податки на нерухомість в Сербії: що важливо знати власникам житла

Купівля нерухомості в Сербії - це не тільки вигідне вкладення, а й
обов'язок щорічної сплати податку на майно. Причому платити податок
повинні всі власники нерухомості - як громадяни Сербії, так і іноземці,
незалежно від того, використовується об'єкт чи ні.
Календар платежів
Податок на нерухомість у Сербії виплачується поквартально:
I квартал - до 14 лютогоII квартал - до 15 травняIII квартал - до 14 серпняIV квартал - до 14 листопада
Важливо: у разі прострочення нараховується пеня в розмірі 16,5%
річних, а в разі систематичного ухилення можливі штрафні санкції.
Як сплатити податок уперше?
Для нерезидентів Сербії процедура
починається з особистого візиту до податкової інспекції. Повідомлення
іноземцям не розсилаються автоматично.
Необхідно надати:
Договір купівлі-продажуВНЖ (посвідку на проживання) за наявностіРеєстраційний номер іноземця (Ev. broj)
Якщо власників декілька
Подача документів має відбуватися одночасно від усіх співвласників. Розрахунок податку залежить від часток:
Якщо частки вказані в договорі - податок ділиться пропорційно.Якщо частки не визначені - сума ділиться порівну.Ставки податку на нерухомість у Сербії (2025)
Податок розраховується на основі оціночної вартості нерухомості і ділиться на кілька категорій:
До 10 млн динарів (~85 000 €) - ставка 0,4%.Від 10 до 25 млн дин. - 40 000 дин. + 0,6% на суму понад 10 млн.Від 25 до 50 млн дин. - 130 000 дин. + 1% на суму понад 25 млн дин.Понад 50 млн дин. - 380 000 дин. + 2% на суму понад 50 млн