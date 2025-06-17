Податки на нерухомість в Іспанії – огляд від Relocation

Іспанія залишається однією з найпопулярніших країн Європи для покупки нерухомості іноземцями. Але, як і в інших країнах ЄС, власність тягне за собою зобов'язання - перш за все податкові. Нижче - короткий і зрозумілий гід по податках на нерухомість в Іспанії для приватних осіб.

Основні податки при купівлі

1. Податок на передачу майна (ITP)

- застосовується при купівлі вторинної нерухомості

- ставка залежить від регіону: від 6% до 11% від кадастрової або ринкової вартості (береться більша з двох)

2. ПДВ (IVA) і гербовий збір (AJD)

- при купівлі нової нерухомості у забудовника:

ПДВ - 10% (для звичайного житла) або 21% (для комерційної нерухомості)

AJD - 0,5-1,5% залежно від регіону

Щорічні податки для власників

1. IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) - податок на нерухоме майно

- обов'язковий для всіх власників

- розраховується на основі кадастрової вартості (valor catastral)

- ставка встановлюється муніципалітетами і коливається від 0,4% до 1,3%

- наприклад, при кадастровій вартості €100 000 податок може становити від €400 до €1 300 на рік

2. Податок на благоустрій території (Basura / Residuos Sólidos)

- по суті, це податок на вивезення сміття

- встановлюється місцевою владою

- від €50 до €200 на рік, залежить від розміру об'єкта та регіону

3. Податок на дохід від нерухомості (IRNR)

- для нерезидентів, які не здають житло в оренду

- оподатковується передбачуваний дохід від володіння нерухомістю (найчастіше 1,1-2% від кадастрової вартості × 19% для ЄС/ЄЕЗ або 24% для інших країн)

4. Податок на орендований дохід

- якщо ви здаєте нерухомість, дохід оподатковується за ставкою:

19% - громадяни ЄС і ЄЕЗ (можна відняти витрати)

24% - інші іноземці (витрати не враховуються)

Інші можливі збори

Муніципальні податки на поліпшення (Contribuciones Especiales) - при будівництві доріг, водопроводу тощо поруч з вашою власністю

Податок на прирост капіталу (Plusvalía Municipal) - при продажу нерухомості, розраховується як прирост кадастрової вартості ділянки

Податок IBI сплачується щорічно, термін залежить від конкретного муніципалітету (зазвичай - з травня по жовтень). Якщо ви не отримаєте повідомлення поштою, це не звільняє від обов'язку сплачувати податок. Рекомендується активувати електронний кабінет платника податків або використовувати банківський автоплатіж. У разі прострочення нараховується пеня, яка може бути значною.

Купівля в Іспанії: регіон має значення

Кожна автономна область Іспанії має свою фіскальну політику. Наприклад:

в Андалусії ITP може становити 7%

в Каталонії - 10%

в Мадриді та Валенсії - пільги для молодих і багатодітних сімей

В останні роки в Іспанії обговорюються реформи в сфері оподаткування нерухомості - зокрема, перегляд кадастрової вартості, а також обмеження на здачу житла туристам у великих містах. Це може вплинути на суми податків у майбутньому.

Іспанія пропонує привабливий ринок нерухомості, але кожен власник зобов'язаний враховувати місцеві податкові зобов'язання. Ставки і правила залежать від статусу власника, типу нерухомості та регіону. Перед купівлею або здачею житла в оренду бажано проконсультуватися з місцевим юристом або податковим консультантом.



