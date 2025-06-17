Податки на нерухомість в Іспанії – огляд від Relocation

Іспанія залишається однією з найпопулярніших країн Європи для покупки
нерухомості іноземцями. Але, як і в інших країнах ЄС, власність тягне
за собою зобов'язання - перш за все податкові. Нижче - короткий і
зрозумілий гід по податках на нерухомість в Іспанії для приватних осіб.
Основні податки при купівлі
1. Податок на передачу майна (ITP)
- застосовується при купівлі вторинної нерухомості
- ставка залежить від регіону: від 6% до 11% від кадастрової або ринкової вартості (береться більша з двох)
2. ПДВ (IVA) і гербовий збір (AJD)
- при купівлі нової нерухомості у забудовника:
ПДВ - 10% (для звичайного житла) або 21% (для комерційної нерухомості)
AJD - 0,5-1,5% залежно від регіону
Щорічні податки для власників
1. IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) - податок на нерухоме майно
- обов'язковий для всіх власників
- розраховується на основі кадастрової вартості (valor catastral)
- ставка встановлюється муніципалітетами і коливається від 0,4% до 1,3%
- наприклад, при кадастровій вартості €100 000 податок може становити від €400 до €1 300 на рік
2. Податок на благоустрій території (Basura / Residuos Sólidos)
- по суті, це податок на вивезення сміття
- встановлюється місцевою владою
- від €50 до €200 на рік, залежить від розміру об'єкта та регіону
3. Податок на дохід від нерухомості (IRNR)
- для нерезидентів, які не здають житло в оренду
- оподатковується передбачуваний дохід від володіння нерухомістю
(найчастіше 1,1-2% від кадастрової вартості × 19% для ЄС/ЄЕЗ або 24% для
інших країн)
4. Податок на орендований дохід
- якщо ви здаєте нерухомість, дохід оподатковується за ставкою:
19% - громадяни ЄС і ЄЕЗ (можна відняти витрати)
24% - інші іноземці (витрати не враховуються)
Інші можливі збори
Муніципальні податки на поліпшення (Contribuciones Especiales) - при будівництві доріг, водопроводу тощо поруч з вашою власністю
Податок на прирост капіталу (Plusvalía Municipal) - при продажу
нерухомості, розраховується як прирост кадастрової вартості ділянки
Податок IBI сплачується щорічно, термін залежить від конкретного
муніципалітету (зазвичай - з травня по жовтень). Якщо ви не отримаєте
повідомлення поштою, це не звільняє від обов'язку сплачувати податок.
Рекомендується активувати електронний кабінет платника податків або
використовувати банківський автоплатіж. У разі прострочення
нараховується пеня, яка може бути значною.
Купівля в Іспанії: регіон має значення
Кожна автономна область Іспанії має свою фіскальну політику. Наприклад:
в Андалусії ITP може становити 7%
в Каталонії - 10%
в Мадриді та Валенсії - пільги для молодих і багатодітних сімей
В останні роки в Іспанії обговорюються реформи в сфері оподаткування
нерухомості - зокрема, перегляд кадастрової вартості, а також обмеження
на здачу житла туристам у великих містах. Це може вплинути на суми
податків у майбутньому.
Іспанія пропонує привабливий ринок нерухомості, але кожен власник
зобов'язаний враховувати місцеві податкові зобов'язання. Ставки і
правила залежать від статусу власника, типу нерухомості та регіону.
Перед купівлею або здачею житла в оренду бажано проконсультуватися з
місцевим юристом або податковим консультантом.