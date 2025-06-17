Данія розгорнула надводні дрони Voyager для патрулювання Балтійського та Північного морів

ВМС Данії розгорнули надводні дрони Voyager для патрулювання Балтійського та Північного морів на тлі напруженості в регіоні.

Про це повідомляє AFP та The Washington Post.

Ці морські дрони, виробництва американської компанії Saildrone, будуть випробовуватися протягом наступних трьох місяців.

Чотири Voyager, які здалеку схожі на вітрильники, патрулюватимуть води Данії та НАТО в Балтійському і Північному морях, де напруженість та загроза диверсій загострилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними виробника, Voyager сягають 10 метрів завдовжки і працюють на енергії вітру та сонця та можуть перебувати автономно у морі протягом трьох місяців. Сенсори, якими вони оснащені, можуть сканувати підводні об'єкти на глибині до 300 метрів.

«Вони будуть виконувати свої завдання в Балтійському морі, в Північному морі та в інших внутрішніх водах Данії», - пояснив AFP керівник військових закупівель Міністерства оборони Данії Кім Йоргенсен.

Два Voyager були запущені 16 червня з пристані Коге у Балтійське море, тоді як два інші приєдналися до морського патруля НАТО 6 червня.

У компанії Saildrone повідомляють, що ці надводні дрони оснащені передовими системами: радаром, інфрачервоними та оптичними камерами, гідролокатором та іншими сенсорами.

Засновник і генеральний директор Saildrone Річард Дженкінс порівняв судна з «вантажівкою», яка несе датчики та використовує машинне навчання та штучний інтелект, щоб дати «повну картину того, що знаходиться над і під поверхнею води».

Міністерство оборони Данії повідомило, що випробування дронів спрямоване на підвищення можливостей спостереження у недостатньо контрольованих водах, особливо навколо критичної підводної інфраструктури, такої як волоконно-оптичні кабелі та лінії електропередач.

Нагадаємо, що минулого року кілька підводних кабелів у Балтійському морі були пошкоджені. Підозрювали, що це було зроблено не без участі Росії.

Також минулого тижня заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокування Росією сигналів глобальної супутникової системи навігації GPS на Балтиці розширюється.