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АНАЛІТИКА

Польща фіксує над Балтійським морем перебої з GPS та пов’язує це з діями РФ

 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна фіксує над Балтійським морем перебої з GPS, що пов'язано із діями Росії.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами у вівторок, 17 червня, передає польський суспільний мовник RMF24, пише "Європейська правда".

Під час пресконференції міністра оборони Польщі, серед іншого, запитали про повідомлення щодо перешкод у роботі GPS на півночі країни та про те, чи відомо їхнє джерело, адже останнім часом користувачі дронів повідомляють про збої.

"За нашими джерелами, це значною мірою пов'язано з діями Російської Федерації, зокрема актами саботажу. Ми моніторимо ці порушення. Їх фіксують над акваторією Балтійського моря, також нашими союзниками по НАТО - як у країнах Балтії, так і в Північній Європі. Тож ми реагуємо. За нашими джерелами, ці дії пов'язані з діяльністю Російської Федерації, включно із саботажем", - відповів на це Косіняк-Камиш.

Він зауважив, що кілька тижнів тому щодо цього було скликано "спеціальний комітет безпеки".

"Генерал Мачей Кліш, оперативний командувач, підготував низку рекомендацій для військової авіації, а також ми передали всю інформацію до цивільної авіації, органів управління польотами та Польського агентства аеронавігаційних послуг", - зазначив польський міністр.

Косіняк-Камиш також наголосив на необхідності підвищеної пильності через зростання кількості випадків порушення сигналу.

Нагадаємо, нещодавно Литва і ще 12 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах Спільноти.

У листі до Комісії зазначається, що перебої з сигналами GNSS є не випадковими інцидентами, а систематичними, повторюваними і цілеспрямованими діями російського і білоруського режимів, спрямованими на порушення стабільного функціонування інфраструктури регіону, особливо зв'язку.

Через кілька днів заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.
 

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