Уряд Орбана продає «своїй» компанії «левову частку» державної оборонки

Олександр Ян / Мілітарний

Напередодні виборів уряд Угорщини готується до продажу 75% акцій державного оборонного холдингу приватній компанії 4iG, що тісно пов'язана з нинішнім прем'єр-міністром країни.

Повідомлення про підготовку до придбання державних активів оприлюднило національне Міністерство економіки.

Державний оборонний холдинг N7 Holding уклав попередню угоду про продаж своєї ринкової ринкової частини - приватній угорській корпорації 4iG.

Наразі домовленість лише фіксує наміри, які передбачають передачу 75 відсотків акцій холдингу під управління дочірньої компанії 4iG Space and Defense Technologies. Їх вартість оцінюється у 82,8 мільярда форинтів (238,4 мільйона доларів).

Угода охоплює критичні сегменти угорського оборонно-промислового сектору:

* Aeroplex Ltd - компанія з технічного обслуговування літаків

* Airbus Helicopters Hungary - виробництво компонентів гелікоптерів (Airbus 70%, N7 Holding 30%)

* Rheinmetall Hungary Munitions - виробництво боєприпасів (Rheinmetall 51%, N7 Holding 49%)

* Rheinmetall Hungary - виробництво бойових машин піхоти Lynx KF41

* Hirtenberger - виробництво мінометних систем та боєприпасів

* Dynamit Nobel Defence - виробництво протитанкових гранатометів RGW 110

* Colt CZ Hungary - виробництво стрілецької зброї, штурмові гвинтівки BREN 2 (Colt CZ Group 51%, N7 Holding 49%)

Після закриття угоди критична інфраструктура (нерухомість, заводи та промислові об'єкти) залишиться у власності держави та будуть орендовані компаніями, що перейшли у власнічть 4iG SDT.

Продаж ключових активів ОПК відбувається на тлі підготовки уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана до виборів наступного року, де він зіткнеться з найсильнішим викликом з моменту повернення до влади у 2010 році.

Їх покупець Геллерт Ясай - генеральний директор 4iG - є наближеною особою Орбана, який супроводжував його на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом на віллі Мар-а-Лаго у грудні 2024 року.

Лідер опозиції Петер Мадяр заявив, що план приватизації «рівнозначний державній зраді», і закликав уряд зупинити угоду. Згідно з кількома опитуваннями, його партія «Тіса» випереджає «орбанівську» партію «Фідес».

Улюблена компанія Віктора Орбана

Угорський проєкт Direkt36 розповідає, що компанія Геллерта Ясайя упродовж багатьох років є пріоритетом для уряду прем'єр-міністра Орбана. Завдяки цьому 4iG, яка кілька років тому була лише середньою угорською ІТ-компанією, за короткий проміжок часу виросла до однієї з найбільших корпорацій країни, що має представництва в кількох балканських країнах. Окрім телекомунікацій та ІТ, 4iG також увійшла в оборонну промисло

«4iG - це не просто черговий бізнес, який поглинає державні замовлення на якомусь ринку, де по суті домінує держава, як-от, наприклад, будівництво. 4iG - це компанія, яка швидко розширюється в колись конкурентних галузях, але з дуже сильним попутним вітром: за підтримки угорської держави», - пишуть розслідувачі.

За їх інформацією, уряд таємно допомагав компанії не лише в особі Орбана, який вів переговори від їхнього імені, але й надав їм понад 189 мільйонів євро державних інвестицій за допомогою прихованого фінансового маневру. Ця раніше нерозкрита інформація також проливає нове світло на історію власності 4iG. Геллерт Ясай, голова компанії, стверджує, що є мажоритарним власником компанії частково через фонд прямих інвестицій, але, згідно з документами, отриманими Direkt36, держава внесла більшу частину грошей до цього фонду.

Однак зв'язки 4iG з урядом не лише фінансові. Розвиток компанії також тісно пов'язаний з амбіціями Віктора Орбана стати регіональним гравцем. Підтримка уряду дозволила 4iG вийти на міжнародний ринок оборонної промисловості. Вона також почала розширюватися на Західних Балканах, які прем'єр-міністр Угорщини розглядає як регіон, який він може перетворити на угорську сферу впливу.