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АНАЛІТИКА

У травні доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів знизилися на 0,48 млрд дол

 

Доходи РФ від експорту нафти і нафтопродуктів у травні 2025 року знизилися через падіння цін.

Про це з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства пише The Moscow Times.

У травні доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів знизилися на 0,48 млрд дол до квітня до 12,6 млрд дол. Вони були нижчими на 4 млрд дол до рівня травня 2024 року, говориться у публікації.

Експорт нафти і нафтопродуктів із РФ у травні скоротився на 0,23 млн барелів на добу до 7,3 млн барелів на добу і був нижчим за рівень травня 2024 року на 0,38 млн барелів на добу.

Водночас відвантаження російської нафти в травні 2025 року збереглися на рівні попереднього місяця - 4,7 млн барелів на добу, - але були на 0,02 млн барелів на добу нижчими за рівень травня 2024 року.

Експорт нафтопродуктів у травні 2025 року знизився до квітня на 0,2 млн барелів на добу, а рік до року - на 0,1 млн барелів на добу до 2,6 млн барелів на добу, інформує The Moscow Times.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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