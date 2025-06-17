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У травні доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів знизилися на 0,48 млрд дол
12:16 17.06.2025 |
Доходи РФ від експорту нафти і нафтопродуктів у травні 2025 року знизилися через падіння цін.
Про це з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства пише The Moscow Times.
У травні доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів знизилися на 0,48 млрд дол до квітня до 12,6 млрд дол. Вони були нижчими на 4 млрд дол до рівня травня 2024 року, говориться у публікації.
Експорт нафти і нафтопродуктів із РФ у травні скоротився на 0,23 млн барелів на добу до 7,3 млн барелів на добу і був нижчим за рівень травня 2024 року на 0,38 млн барелів на добу.
Водночас відвантаження російської нафти в травні 2025 року збереглися на рівні попереднього місяця - 4,7 млн барелів на добу, - але були на 0,02 млн барелів на добу нижчими за рівень травня 2024 року.
Експорт нафтопродуктів у травні 2025 року знизився до квітня на 0,2 млн барелів на добу, а рік до року - на 0,1 млн барелів на добу до 2,6 млн барелів на добу, інформує The Moscow Times.
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