Trump Media подала заявку на запуск криптобіржі з Bitcoin та Ethereum

Медіакомпанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group подала до Комісії з цінних паперів і бірж США заявку на запуск біржового фонду, що інвестуватиме в обидві провідні криптовалюти - Bitcoin та Ethereum. Про це пише Reuters.

Новий фонд отримав назву Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF. Він має розподіл активів у співвідношенні 75% Bitcoin та 25% Ethereum. Заявку подано через Yorkville America Digital, тоді як зберіганням і торгівлею опікуватиметься Crypto.com. Очікується, що ETF працюватиме під брендом Trump ETF Trust.

Фонд має конкурувати з вже діючими ETF від великих гравців, зокрема BlackRock, чий iShares Bitcoin ETF керує активами на понад $72,5 млрд. Компанія поки не розкрила розмір комісій, тоді як у конкурентів цей показник становить приблизно 0,12%.

Подання заявки відбулося на тлі активної участі Дональда Трампа у криптоспільноті. У 2024 році він виступив на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі як кандидат у президенти США від Республіканської партії. Він представив власний мемкоїн $TRUMP. Також власний мемкоїн представила і його дружина Меланія. Попри великий політичний вплив Трампа, обидва мемкоїна втратили 60% вартості після інавгурації. Згодом з'явилися повідомлення, що демократи хочуть заборонити Трампу та іншим посадовцям США випускати власну криптовалюту.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп разом зі своєю родиною також анонсував запуск власного мобільного оператора Trump Mobile та Android-смартфона T1 Phone. За обидва продукти відповідає компанія Trump Organization, якою керують сини Трампа - Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший.