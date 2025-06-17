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АНАЛІТИКА

Євросоюз відмовився від діалогу з Китаєм щодо торгівлі – Financial Times

 

Європейський Союз не візьме участі в економічно-торговельному діалозі високого рівня ЄС-Китай з Китаєм.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

"Це рішення пов'язане з відсутністю прогресу у вирішенні торговельних суперечок між двома економічними державами. Ця відмова відбувається в той час, коли Пекін намагається поліпшити відносини з ЄС", - зазначає видання.

Як пише Financial Times, "економічний діалог" зазвичай слугує підготовкою до саміту лідерів, запланованого на 24-25 липня в Китаї. Однак європейські чиновники вирішили не проводити цю зустріч, йдеться в доповіді.

Одне з джерел видання зазначило, що, хоча Китай прагне провести діалог, ЄС не бачить значного прогресу в їхніх торговельних дискусіях. І такий розвиток подій підкреслює постійну напруженість в економічних відносинах між ЄС і Китаєм, незважаючи на зусилля Китаю щодо зміцнення зв'язків, зазначається у статті.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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