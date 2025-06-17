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Компанія OpenAI уклала контракт з Міністерством оборони США на суму $200 мільйонів
10:41 17.06.2025 |
Угода передбачає розробку прототипів передових систем штучного інтелекту для потреб національної безпеки - як у військовій, так і в адміністративній сферах. Це перший офіційний контракт OpenAI з Пентагоном.
Контракт підписано з дочірньою компанією OpenAI Public Sector LLC, а більшість робіт виконуватимуть у Вашингтоні та прилеглих округах. Згідно з оголошенням, OpenAI має створити інструменти, які допоможуть трансформувати державні процеси: від поліпшення доступу військових до медичних послуг до аналізу закупівельних даних і посилення кіберзахисту.
У блозі компанії зазначено, що контракт є частиною нової ініціативи OpenAI for Government, яка передбачає створення продуктів ШІ для державних структур США. Зокрема, це спеціальні моделі, підтримка та доступ до дорожньої карти розробок. У межах ініціативи вже існує рішення ChatGPT Gov.
Співпраця OpenAI з Пентагоном триває на тлі загальної тенденції залучення ІТ-компаній до оборонної сфери. Зокрема, у грудні компанія Anduril отримала $100 мільйонів за контрактом з Міноборони. Конкурент OpenAI - Anthropic - співпрацює з Palantir та Amazon для надання своїх моделей урядовим структурам США. Також відомо, що Meta разом з Anduril будуть створювати для армії США шоломи, окуляри та інші пристрої із технологіями доповненої та віртуальної реальності.
CEO OpenAI Сем Альтман під час виступу у квітні заявив, що компанія "пишається" співпрацею у сфері нацбезпеки. Він також зʼявився разом з Дональдом Трампом у січні в Білому домі, оголошуючи про запуск масштабного проєкту Stargate - будівництва інфраструктури ШІ в США вартістю $500 мільярдів.
Хоча сума контракту значна, вона становить лише невелику частину загального доходу OpenAI, який перевищує $10 мільярдів на рік. У березні компанія залучила ще $40 мільярдів інвестицій, досягнувши оцінки в $300 мільярдів.
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