Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Австрія пропонує ЄС залишити відкритою опцію відновлення імпорту російського газу

 

Європейський Союз повинен залишити можливість відновлення імпорту російського газу у разі досягнення мирної угоди для завершення війни в Україні, заявило міністерство енергетики Австрії.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"Брюссель має зберегти опцію перегляду ситуації після завершення війни", - повідомило міністерство енергетики Австрії в коментарі газеті.

Ця заява підтвердила повідомлення про те, що державна секретарка з питань енергетики Елізабет Цегетнер закликала колег з ЄС на зустрічі в Люксембурзі у понеділок врахувати можливість відновлення імпорту російського газу. Про це розповіли дипломати, знайомі з перебігом переговорів.

Це перший випадок з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли країна ЄС, окрім Угорщини чи Словаччини, публічно говорить про можливе повернення до закупівлі російського газу після завершення війни.

Водночас Єврокомісія вже у вівторок планує запропонувати заборонити нові газові контракти з Росією та розірвати чинні протягом наступних двох років - незалежно від результатів мирних переговорів.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив у понеділок, що навіть у разі укладення мирної угоди відновлювати імпорт російського газу не можна.

"Це було б дуже нерозумне рішення, яке просто знову наповнило б воєнну скарбницю Путіна. Це означало б повторення помилок минулого", - сказав він.

На відміну від вугілля, імпорт якого ЄС заборонив у 2022 році, та обмеження цін на нафту з боку G7, газ не підпадає під офіційні санкції ЄС.

Проте більшість країн, зокрема Німеччина, фактично припинили закупівлю російського газу - попри серйозні економічні наслідки. Водночас імпорт російського зрідженого газу (LNG) зріс і досяг рекорду - 16,5 млн тонн у 2023 році.

Європейські чиновники раніше обговорювали, чи варто включати повернення до російського газу в можливу мирну угоду з РФ. Єврокомісія ж наполягає на категоричній відмові від такого сценарію.

Також Брюссель пропонує повністю заборонити використання газопроводів Nord Stream, що з'єднують Німеччину з Росією - цей крок підтримує канцлер ФРН Фрідріх Мерц, як спосіб запобігти спробам повернення до дешевих поставок із Росії.

Австрія традиційно мала високу залежність від російського газу - до початку війни близько 80% імпорту припадало на РФ. Це забезпечувалося довгостроковими контрактами між "Газпромом" та австрійською компанією OMV, 31,5% якої належить уряду. У грудні минулого року OMV офіційно розірвала відносини з "Газпромом" після тривалої контрактної суперечки.

Хоча Відень і розширив постачання газу з інших європейських країн, зокрема Німеччини, Австрію часто критикують за повільне зменшення залежності від Росії. Водночас країна дотримується нейтралітету в політиці, але підтримує санкції проти РФ.

Сусіди Австрії - Угорщина та Словаччина, які зберігають енергозалежність від РФ і мають проросійські уряди, відкрито виступають проти плану Єврокомісії припинити імпорт усіх російських енергоносіїв до 2027 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5306
  0,0840
 0,20
EUR
 1
 48,0675
  0,3749
 0,79

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2152  0,18 0,43 41,7096  0,04 0,10
EUR 47,6852  0,23 0,49 48,4192  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,07 0,16 41,5100  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес