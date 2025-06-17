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Австрія пропонує ЄС залишити відкритою опцію відновлення імпорту російського газу
10:39 17.06.2025 |
Європейський Союз повинен залишити можливість відновлення імпорту російського газу у разі досягнення мирної угоди для завершення війни в Україні, заявило міністерство енергетики Австрії.
Про це повідомляє газета Financial Times.
"Брюссель має зберегти опцію перегляду ситуації після завершення війни", - повідомило міністерство енергетики Австрії в коментарі газеті.
Ця заява підтвердила повідомлення про те, що державна секретарка з питань енергетики Елізабет Цегетнер закликала колег з ЄС на зустрічі в Люксембурзі у понеділок врахувати можливість відновлення імпорту російського газу. Про це розповіли дипломати, знайомі з перебігом переговорів.
Це перший випадок з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли країна ЄС, окрім Угорщини чи Словаччини, публічно говорить про можливе повернення до закупівлі російського газу після завершення війни.
Водночас Єврокомісія вже у вівторок планує запропонувати заборонити нові газові контракти з Росією та розірвати чинні протягом наступних двох років - незалежно від результатів мирних переговорів.
Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив у понеділок, що навіть у разі укладення мирної угоди відновлювати імпорт російського газу не можна.
"Це було б дуже нерозумне рішення, яке просто знову наповнило б воєнну скарбницю Путіна. Це означало б повторення помилок минулого", - сказав він.
На відміну від вугілля, імпорт якого ЄС заборонив у 2022 році, та обмеження цін на нафту з боку G7, газ не підпадає під офіційні санкції ЄС.
Проте більшість країн, зокрема Німеччина, фактично припинили закупівлю російського газу - попри серйозні економічні наслідки. Водночас імпорт російського зрідженого газу (LNG) зріс і досяг рекорду - 16,5 млн тонн у 2023 році.
Європейські чиновники раніше обговорювали, чи варто включати повернення до російського газу в можливу мирну угоду з РФ. Єврокомісія ж наполягає на категоричній відмові від такого сценарію.
Також Брюссель пропонує повністю заборонити використання газопроводів Nord Stream, що з'єднують Німеччину з Росією - цей крок підтримує канцлер ФРН Фрідріх Мерц, як спосіб запобігти спробам повернення до дешевих поставок із Росії.
Австрія традиційно мала високу залежність від російського газу - до початку війни близько 80% імпорту припадало на РФ. Це забезпечувалося довгостроковими контрактами між "Газпромом" та австрійською компанією OMV, 31,5% якої належить уряду. У грудні минулого року OMV офіційно розірвала відносини з "Газпромом" після тривалої контрактної суперечки.
Хоча Відень і розширив постачання газу з інших європейських країн, зокрема Німеччини, Австрію часто критикують за повільне зменшення залежності від Росії. Водночас країна дотримується нейтралітету в політиці, але підтримує санкції проти РФ.
Сусіди Австрії - Угорщина та Словаччина, які зберігають енергозалежність від РФ і мають проросійські уряди, відкрито виступають проти плану Єврокомісії припинити імпорт усіх російських енергоносіїв до 2027 року.
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